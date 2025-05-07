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巴基斯坦開火報復印度打擊行動 傳3平民喪命

2025/5/7 13:02（5/7 13:29 更新）
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印度7日轟炸巴基斯坦恐怖分子據點，巴基斯坦開火報復。圖為民眾在克什米爾印度控制區的一間醫院接受治療。（路透社）
印度7日轟炸巴基斯坦恐怖分子據點，巴基斯坦開火報復。圖為民眾在克什米爾印度控制區的一間醫院接受治療。（路透社）
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（中央社記者李晉緯新德里7日專電）印度今天對克什米爾恐攻做出回應，轟炸巴基斯坦恐怖分子據點，印度媒體報導約有80多名恐怖分子喪命。巴基斯坦於印度的打擊行動展開後，也在實質控制線開火報復，印度軍方表示，有3名印度人因此喪生。

印度控制的克什米爾（Kashmir）地區4月22日發生恐怖攻擊事件，至少26人死亡、數十人受傷，印度調查後發現，發動攻擊的恐怖分子中，有至少3個巴基斯坦人，讓兩國緊張關係升溫。

印度武裝部隊今天凌晨展開「辛多爾行動」（OPERATION SINDOOR），對巴基斯坦和巴基斯坦控制的查摩（Jammu）、克什米爾等9個恐怖分子營地進行精準打擊。

今日印度（India Today）報導，巴哈瓦爾布爾（Bahawalpur）、穆里德克（Muridke）兩個被印度重點轟炸的地方，各有約30名恐怖分子喪生，辛多爾行動截至目前為止已有80多名恐怖分子喪命，實際死傷人數仍待印度有關單位確認。

在印度展開行動後，巴基斯坦軍方在實質控制線開火，印方也予以回擊，雙方交火仍在持續，實質控制線沿線仍有猛烈砲擊。

印度軍方在聲明中表示，有3名無辜平民在無差別攻擊中喪生，印度軍方將以相應的方式予以回擊。

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印度政府聲明指出，這次的打擊行動，是由印度陸海空三軍聯合行動，目標是巴基斯坦恐怖分子的營地，並未針對巴基斯坦軍事設施做攻擊，是「有針對性的、有節制的、非升級的」。

印度與巴基斯坦4月23日起開始展開連串對峙，包括關閉海陸空交通、禁止通商與通郵、持續在實質控制線開火並進行軍演等，用盡外交、經濟、軍事手段互相箝制。（編輯：陳慧萍）1140507

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