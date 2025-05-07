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印度得知將再遭攻擊 先發制人轟巴基斯坦恐怖分子

2025/5/7 15:48（5/7 16:41 更新）
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印度今天精準打擊巴基斯坦恐怖分子，印度外交部次長唐勇勝（圖）表示，政府獲得情資，得知印度會遭進一步攻擊，因此採取先發制人的行動。中央社記者李晉緯新德里攝 114年5月7日
印度今天精準打擊巴基斯坦恐怖分子，印度外交部次長唐勇勝（圖）表示，政府獲得情資，得知印度會遭進一步攻擊，因此採取先發制人的行動。中央社記者李晉緯新德里攝 114年5月7日
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（中央社記者李晉緯新德里7日專電）印度今天精準打擊巴基斯坦恐怖分子，印度外交部次長唐勇勝（Vikram Misri）上午針對行動說明，政府預先獲得情資，得知印度會遭進一步攻擊，因此採取先發制人的行動。

印度外交部今天上午召開臨時記者會，唐勇勝及兩名軍方人員說明今天凌晨精準打擊巴基斯坦恐怖分子的「辛多爾行動」（Operation Sindoor）相關內容，記者會進行15分鐘，會後不開放現場記者提問。

唐勇勝表示，克什米爾恐攻已經發生兩週，巴基斯坦沒有任何明確的動作欲打擊在巴國或在巴國控制下的恐怖分子據點，反而是不斷否認（與恐攻有關）並指控（印度讓情況升溫），但「我們獲得的情資顯示，針對印度的進一步攻擊即將發生，因此必須採取威懾和先發制人的措施」。

唐勇勝強調，印度今天早上採取先發制人行動，並阻止更多類似的跨國恐怖攻擊，「這些行動經過深思熟慮，是適度、負責任的，並非（讓情勢）升級的」，且這些行動傾全力在做的，是要摧毀恐怖分子的據點，並消滅可能被派往印度的恐怖分子。

唐勇勝在記者會中表示，4月22日發生在印度控制克什米爾（Kashmir）地區的恐怖攻擊行動中，恐怖分子對遊客野蠻攻擊，殺害26人，其中1人是尼泊爾公民，這是自2008年11月26日發生在孟買的襲擊事件後，印度境內平民傷亡最多的一起恐怖攻擊事件。

唐勇勝提到，這次恐怖事件極為野蠻，因為受害者大多在家人面前，被近距離朝頭部開槍致死。

唐勇勝提到，這次的恐攻是巴基斯坦恐怖組織「虔誠軍」（Lashkar-e-Taiba, LeT）外圍組織「抵抗陣線」（The Resistance Front, TRF）所為，而印度曾於2024年5月和11月，兩度向聯合國提出的報告中，述及「抵抗陣線」的相關情事。

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唐勇勝指出，巴基斯坦被稱作全球恐怖分子的避風港，這個封號真的無庸置疑，因為國際間的恐怖分子都能躲在那裡逍遙法外，但巴基斯坦不但沒有處理，還刻意誤導「防制洗錢金融行動小組」（Financial Action Task Force，FATF）等國際機構的看法。

在克什米爾26死恐攻後，印度和巴基斯坦皆持續以外交、經濟、軍事手段向對方表達不滿。印度國內頗有緊張氣氛，今天傍晚起，還將進行演習，讓民眾為可能發生的情況做好準備。（編輯：韋樞）1140507

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印度外交部在記者會中公布情資，以圖示指稱恐怖分子藏匿在巴基斯坦。中央社記者李晉緯新德里攝 114年5月7日
印度外交部在記者會中公布情資，以圖示指稱恐怖分子藏匿在巴基斯坦。中央社記者李晉緯新德里攝 114年5月7日
印度軍方在記者會中簡報時，以空拍圖說明巴基斯坦恐怖分子據點所在地。中央社記者李晉緯新德里攝 114年5月7日
印度軍方在記者會中簡報時，以空拍圖說明巴基斯坦恐怖分子據點所在地。中央社記者李晉緯新德里攝 114年5月7日
印度軍方以軍機執行任務，打擊巴基斯坦恐怖分子的畫面，說明精準打擊巴基斯坦恐怖分子的過程。中央社記者李晉緯新德里攝 114年5月7日
印度軍方以軍機執行任務，打擊巴基斯坦恐怖分子的畫面，說明精準打擊巴基斯坦恐怖分子的過程。中央社記者李晉緯新德里攝 114年5月7日
唐勇勝
克什米爾恐攻巴基斯坦至少3人涉案 印度大動作反制
印巴邊境衝突
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