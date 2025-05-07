印度不願緊張升級 打擊恐怖分子未炸巴基斯坦軍區

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（中央社記者李晉緯新德里7日專電）印度今天表示因為克什米爾26人死亡恐攻，已對巴基斯坦恐怖分子營地進行精準打擊，但當局表示行動節制、非升級，強調沒有將巴基斯坦的軍事設施列入攻擊目標；凸顯印方無意升級緊張情勢。

印度控制的克什米爾地區，素有「小瑞士」美名的巴哈甘（Pahalgam），4月22日發生恐怖攻擊事件，釀成26死、數十傷的悲劇。

印度在調查後，指參與恐攻的犯嫌中，有至少3人是巴基斯坦人，讓印度與巴基斯坦間的緊張局勢逐漸升高。

印度政府聲明指出，印度武裝部隊展開「辛多爾行動」（OPERATION SINDOOR），攻擊巴基斯坦和巴基斯坦控制的查摩（Jammu）、克什米爾（Kashmir）地區恐怖分子的基礎建設，並稱恐怖分子對印度所發動的攻擊，就是在那些地方策劃、指揮。

聲明指出，一共有9個地方被鎖定為目標；並強調「我們的行動是有重點的、節制的、非升級的，沒有任何巴基斯坦的軍事設施成為攻擊的目標。印度在目標的選擇、任務的執行方式上，都有相當的克制。」

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印度政府提到，會採取這些行動，是因為先前在巴哈甘發生了野蠻的恐怖攻擊事件。那次恐攻讓25名印度人、1名尼泊爾公民遭到謀害，「我們正在履行承諾，對該為這次恐攻負責的人究責。」

印度與巴基斯坦在這段期間，不斷以外交、經濟、軍事手段相互制衡，印度境內已可感覺到緊張氣氛，今天也將在全國多地進行演習，強化民眾在敵方來襲時的應變能力。（編輯：唐佩君）1140507