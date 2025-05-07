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印度空襲克什米爾巴控制區 巴基斯坦痛批挑釁

2025/5/7 07:40（5/7 08:33 更新）
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巴基斯坦居民勘查受印度空襲受損的建築。（美聯社）
巴基斯坦居民勘查受印度空襲受損的建築。（美聯社）
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（中央社印度彭琪7日綜合外電報導）印度今天表示，已針對克什米爾的巴基斯坦控制區內「恐怖分子營地進行精準打擊」，巴基斯坦痛批為「令人震驚的挑釁」。數天前，印度指責巴基斯坦對克什米爾的印度控制區發動致命攻擊。

印度政府聲明表示：「不久之前，印度武裝部隊發動『辛多爾行動』（OPERATION SINDOOR），攻打了巴基斯坦，以及巴控查摩（Jammu）和巴控克什米爾（Kashmir）地區的恐怖分子基礎建設，針對印度的恐怖攻擊正是從這些地方策劃和指揮。」

巴基斯坦軍方昨晚表示，印度對巴基斯坦3個地區進行「空襲」，其中包括巴控克什米爾地區的兩個城鎮，以及與印度接壤的旁遮普省（Punjab）1個城鎮。

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法新社駐巴控克什米爾和旁遮普省的記者聽到數聲巨響。

巴基斯坦軍方發言人喬德里（Ahmed Sharif Chaudhry）表示，「巴基斯坦將選擇時間和地點（對印度的攻擊）作出回應」，並稱這次空襲是「令人震驚的挑釁」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1140507

#巴基斯坦
#印度
#克什米爾
#旁遮普省
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