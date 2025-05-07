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印度空襲克什米爾巴控區傳釀8死 巴基斯坦採取報復行動

2025/5/7 09:14（5/7 09:37 更新）
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巴基斯坦軍人勘查遭印度空襲受損的建築。（美聯社）
巴基斯坦軍人勘查遭印度空襲受損的建築。（美聯社）
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（中央社巴基斯坦穆薩法拉巴德6日綜合外電報導）印度今天凌晨對巴基斯坦領土發射多枚飛彈，據巴國方面說法是造成至少8人死亡，並說已開始採取報復行動。印巴這兩大核武敵對國緊張局勢大幅升溫。

法新社報導，數天前，印度政府指控巴基斯坦上個月對印控克什米爾地區（Indian-administered Kashmir）發動致命攻擊；今天，印方宣布他們已對巴控克什米爾地區（Pakistan-administered Kashmir）9處地點發動攻擊，並直指這是「對恐怖分子營地的精準打擊」。

巴基斯坦國防部長阿瑟夫（Khawaja Muhammad Asif）最初表示，印方的襲擊行動影響至少5個地點，造成包括1名孩童在內的3人喪生。

他說：「已經展開報復行動，我們很快就會以牙還牙。」他並指控印度總理莫迪（Narendra Modi）發動攻擊是為了「拉抬」自己在國內的支持度。

不久後，軍事發言人更新說，巴國境內6個地點共發生24起攻擊，造成8人喪生、35人受傷、2人失蹤。發言人並補充說，旁遮普邦（Punjab）有一名3歲女孩命喪清真寺內。

印控克什米爾地區度假勝地巴哈甘（Pahalgam）4月22日發生持槍歹徒攻擊遊客的事件。印方直指歹徒是基地在巴基斯坦的「虔誠軍」（Lashkar-e-Taiba），而這是一個被聯合國認定為恐怖組織的團體。

4月22日的事件造成26人喪生，其中多為男性印度教教徒。沒有團體出面宣稱犯案。

路透社報導，印度今天凌晨襲擊巴基斯坦和巴控克什米爾地區，巴國隨後通報死傷並表示將發動回應。對此，美國總統川普對情勢發展表達遺憾，聯合國秘書長則是呼籲兩方克制。

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川普說：「真遺憾。我剛聽說了。我猜，人們根據過往的經驗就知道會出事。他們打了很久了，打了好幾十年了。我希望這一切快點結束。」

聯合國現任秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）發言人說，古特瑞斯「十分關切印度跨越印巴控制線（Line of Control）、跨越國界發動軍事行動一事。他敦促兩國展現最大程度的軍事克制。世界承擔不起印巴之間的軍事對抗」。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1140507

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巴基斯坦居民勘查受印度空襲受損的建築。（美聯社）
巴基斯坦居民勘查受印度空襲受損的建築。（美聯社）
克什米爾是印度與巴基斯坦間的爭議領土地帶，4月22日印度控制區的巴哈甘發生恐攻造成26死，讓兩國緊張情勢再升溫。中央社製圖 114年4月25日
克什米爾是印度與巴基斯坦間的爭議領土地帶，4月22日印度控制區的巴哈甘發生恐攻造成26死，讓兩國緊張情勢再升溫。中央社製圖 114年4月25日
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