印度不回應巴基斯坦指控 境內已可見緊張氣氛

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（中央社記者李晉緯新德里30日專電）巴基斯坦今天稱已掌握情資，顯示印度將以克什米爾恐攻為由發動軍事攻擊，印度外交部下午告訴中央社記者，不會為此事多做回應。目前印度各地已出現警戒升級，德里地區多處設下路障，人群聚集處也有以儀器搜索爆裂物的行動。

印度控制的克什米爾（Kashmir）地區度假勝地巴哈甘（Pahalgam）22日發生至少26死的恐怖攻擊，這起恐攻事件在印度引發高度關注。根據印方的調查，恐攻事件的犯嫌，至少有3人為巴基斯坦人。

印度及巴基斯坦在恐攻爆發後，已連續多日各自在實質控制線開火，兩國的矛盾升級之際，印控克什米爾多處觀光景點關閉，德里街頭出現警方設置的路障，不時也有警察盤查路過的駕駛，在購物中心等人潮聚集處，也開始有便衣維安人員牽著警犬或手持掃描儀器搜尋爆裂物的情況。

印度人報（The Hindu）今天報導，巴基斯坦資訊暨廣播部部長塔拉（Attaullah Tarar）表示，巴國已經掌握情資，顯示印度將以巴哈甘發生的事件為藉口，在接下來的24到36小時發動軍事攻擊。

塔拉提到，巴基斯坦也是這次克什米爾恐怖攻擊事件的受害者，並提議由中立的專家進行「可信、透明、獨立」的調查。

塔拉除呼籲全球關注此事，還發出警告，稱印度一旦有任何冒險的軍事行動，巴斯坦都會有「堅決且果斷的回應」，還說「任何（讓局勢）升級和隨之而來的後果，責任都應由印度承擔」。

中央社記者針對此事尋求印度政府的回應，印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）今天下午告訴中央社記者：「我們不會對此事作出回應。」

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印度在克什米爾恐攻發生後，對巴基斯坦切斷水源、驅逐境內巴基斯坦人、關閉邊境等措施以表達不滿；巴基斯坦則以關閉領空、取消發給印度人的簽證、關閉邊境為回應。

印媒今日印度（India Today）指出，印度總理莫迪（Narendra Modi）29日與國防部長辛赫（Rajnath Singh）、國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）等國防高層進行會議，並表示任何相關的軍事因應方式、目標、時間，他們「有完全的行動自由」。（編輯：韋樞）1140430