巴基斯坦稱握可靠情報 控印度計劃發動軍事攻擊
2025/4/30 13:58（4/30 14:41 更新）
（中央社伊斯蘭馬巴德30日綜合外電報導）巴基斯坦新聞部長塔拉（Attaullah Tarar）今天聲稱，巴基斯坦掌握「可靠情報」顯示印度正計劃發動軍事攻擊，他並矢言巴基斯坦將做出「果斷的回應」。
印度控制的克什米爾（Kashmir）地區度假勝地巴哈甘（Pahalgam）22日下午發生恐怖攻擊事件，造成至少26人喪命。
法新社報導，印度指控巴基斯坦支持這起恐攻，但巴基斯坦否認。兩國緊張升溫，助長衝突升高疑慮。
一名印度政府高層人士告訴法新社，印度總理莫迪（Narendra Modi）昨天與軍方和維安單位首長舉行閉門會議，授予軍方「完全的行動自由」以回應這起恐攻。
透過 Google News追蹤中央社
塔拉今天在聲明中說：「巴基斯坦掌握可靠情資，顯示印度計劃在接下來24至36小時內以巴哈甘事件為藉口發動軍事攻擊。」
塔拉表示：「任何侵略行為都將遭遇果斷回應。印度將為區域任何嚴重後果負全部責任！」（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1140430
延伸閱讀克什米爾緊張升溫 巴基斯坦稱擊落印度無人機巴基斯坦邊境部署雷達 防印度為恐攻進行報復印巴克什米爾地區連續4晚交火 聯合國促雙方克制克什米爾恐攻釀禍 印度揚言斷水引發巴基斯坦農民恐慌克什米爾恐攻 印巴關係緊張衝擊經濟
- 巴基斯坦稱握可靠情報 控印度計劃發動軍事攻擊2025/04/30 13:58
- 2025/04/29 21:42
- 2025/04/28 15:20
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
克什米爾緊張升溫 巴基斯坦稱擊落印度無人機