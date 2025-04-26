克什米爾恐攻 印巴關係緊張衝擊經濟
2025/4/26 19:21（4/26 22:36 更新）
（中央社孟買26日綜合外電報導）印度和巴基斯坦因克什米爾槍擊案而關係迅速惡化，正開始對兩國經濟帶來不大卻麻煩的後果。
法新社報導，印度控制的克什米爾（Kashmir）22日發生武裝分子殺害26名平民，是當地25年來最嚴重平民遇襲事件。印度除指控巴基斯坦人涉案，還抨擊巴基斯坦支持「跨境恐怖主義」，並祭出一系列外交反制措施，但大多是象徵性質。
巴基斯坦則否認印度的指控，並在24日除了採取以牙還牙措施，還加碼報復，停止與印度的貿易且對印度航空公司關閉領空。
專家表示，雙方的報復動作雖然不會帶來立即或深遠的衝擊，但很可能將造成印度人搭機旅行時間更長、費用更高，巴基斯坦也會被迫增加從其他國家進口藥品。
分析家也說，巴基斯坦停止與印度的貿易，不太可能產生重大影響，因為兩國間幾十年來經常出現外交緊張，造成彼此經濟關係並不緊密。
透過 Google News追蹤中央社
去年4月到今年1月期間，印度對巴基斯坦的貨物出口額不到4億5000萬美元，僅占其出口總額的微小部分；主要出口品為藥品和糖，金額分別為1億1000萬餘美元和8500萬餘美元。
而根據印度智庫「全球貿易研究倡議」（Global Trade Research Initiative）創辦人斯里瓦斯塔瓦（Ajay Srivastava）在1份簡報中的說法，印度「從巴基斯坦進口的規模微不足道，只有42萬美元，且僅限無花果、羅勒和迷迭香等小眾品項」。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1140426
延伸閱讀克什米爾恐攻致印度巴基斯坦緊張升溫 看懂主權爭端為何多年難解克什米爾恐攻巴基斯坦至少3人涉案 印度大動作反制克什米爾恐攻案 印度與巴基斯坦外交齟齬升高克什米爾恐攻至少26死 倖存者：背不出伊斯蘭宣言就會被殺克什米爾26死恐攻案 巴基斯坦願配合國際調查
- 2025/04/28 15:20
- 2025/04/27 16:15
- 克什米爾恐攻 印巴關係緊張衝擊經濟2025/04/26 19:21
- 2025/04/26 15:12
- 2025/04/26 13:56
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
恐攻案巴基斯坦關閉領空 印度到歐美多飛逾2小時