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克什米爾恐攻後 印巴士兵連續第2天交火

2025/4/26 13:56（4/26 14:20 更新）
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克什米爾是印度與巴基斯坦間的爭議領土地帶，22日印度控制區的巴哈甘發生恐攻造成26死，讓兩國緊張情勢再升溫。（中央社製圖）
克什米爾是印度與巴基斯坦間的爭議領土地帶，22日印度控制區的巴哈甘發生恐攻造成26死，讓兩國緊張情勢再升溫。（中央社製圖）
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（中央社新德里26日綜合外電報導）印度軍方今天表示，印度和巴基斯坦士兵夜裡再度於克什米爾（Kashmir）交火，這是自印控克什米爾22日發生恐攻以來雙方連續兩天駁火，目前尚未傳出人員傷亡。

克什米爾地區素有「小瑞士」之稱的度假勝地巴哈甘（Pahalgam）22日下午發生恐怖攻擊，至少26人喪命。

法新社報導，印度當局將慘案歸咎巴基斯坦支持「跨境恐怖主義」使然，但巴方否認涉案，稱企圖把巴基斯坦與這起攻擊案做連結根本「荒謬可笑」，兩國關係如今跌至近年谷底。

印度軍方表示，克什米爾的控制界線（Line of Control，即如今的所謂實控線）沿線「多座」巴基斯坦軍事哨站從昨夜到今天「無端」發起輕兵器攻擊。

印度軍方在聲明中說：「印度士兵以小型武器妥適回擊…未傳出人員死傷。」

印度和巴基斯坦都證實雙方部隊前晚確有交火。

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聯合國呼籲過去曾大打出手的印巴兩國展現「最大程度克制」。

美國總統川普則淡化當前緊張局勢，稱這場爭端「無論如何都能化解」。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1140426

#巴基斯坦
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