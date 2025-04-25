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克什米爾恐攻後印巴關係緊張 聯合國籲最大克制

2025/4/25 16:50
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（中央社新德里24日綜合外電報導）印度控制的克什米爾地區22日發生傷亡慘重恐怖攻擊，印方指控巴基斯坦人涉案，引發印度和巴基斯坦採取以牙還牙外交報復。聯合國今天敦促皆擁有核武的兩國表現「最大克制」。

法新社報導，克什米爾熱門觀光城鎮巴哈甘（Pahalgam）本週發生武裝分子殺害26名平民，是克什米爾25年來最嚴重平民遇襲事件。印度警方指稱3名在逃的武裝分子有2人是巴基斯坦人。

其後印度指控巴基斯坦支持「跨境恐怖主義」，兩國關係並跌到數年來最低點。在穆斯林占多數的克什米爾，印巴皆聲稱擁有主權。

聯合國（UN）發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）今天在紐約告訴媒體記者：「我們強烈呼籲兩國政府...採取最大克制，並確保我們至今所見情勢與發展不會進一步惡化。」

他還表示：「我們相信，巴基斯坦和印度之間的任何問題，都能夠也應該透過彼此充分交涉來和平解決。」

巴基斯坦否認與這起攻擊事件有任何牽連，並稱這樣的連結是「無理取鬧」，也矢言會對印度的任何行動做出回應。

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天則矢言追捕在逃槍手。印度的空軍和海軍今天並雙雙舉行軍事演習。

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1947年印巴分治後，克什米爾一直遭到兩國瓜分，兩國都只統治部分地區，卻聲稱擁有整個克什米爾的主權。

印度控制的克什米爾地區自1989年以來一直有反印度團體發動叛亂，要求獨立或與巴基斯坦合併。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1140425

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杜雅里克
美終止14國糧食援助 聯合國：數百萬人如臨死刑以色列恢復軍事行動一週 加薩14.2萬人流離失所
莫迪
克什米爾恐攻釀摩擦 印度巴基斯坦邊境開火互嗆克什米爾恐攻案 印度總理矢言追凶到天涯海角
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