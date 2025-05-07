加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新教宗選舉今天舉行 樞密會議投票流程、當選門檻一次看
首頁 / 生活

巴基斯坦關閉領空 華航長榮歐洲線10航班異動

2025/5/7 10:40（5/7 10:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為華航與長榮班機。（中央社檔案照片）
圖為華航與長榮班機。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北7日電）受到印度空襲巴基斯坦影響，巴基斯坦宣布關閉領空，讓多個台灣往返歐洲航班受到影響。依據桃園機場官網顯示，中華航空、長榮航空已有部分航班取消或更改時間。

印度今天表示，已針對克什米爾的巴基斯坦控制區內「恐怖分子營地進行精準打擊」。巴基斯坦痛批為「令人震驚的挑釁」。

桃園機場表示，受到巴基斯坦關閉領空48小時影響，航空公司基於安全考量，桃園機場往返歐洲航班將有變更航路或延遲等異動情形，機場公司提醒旅客及接機親友留意航班動態，出發前向航空公司確認航班資訊，若有問題敬請洽詢航空公司。

根據桃園機場統計，目前共有10個航班受到影響，包含華航6日台北－法蘭克福、台北－布拉格、台北－阿姆斯特丹、台北－羅馬、台北－倫敦技術降落曼谷機場。

另外，長榮航空6日維也納－曼谷－台北航班返航維也納；長榮航空6日阿姆斯特丹－曼谷－台北及倫敦－曼谷－台北更改航路持續飛往曼谷；長榮航空台北－巴黎更改航路持續飛往巴黎；中華航空7日台北－倫敦取消。

中華航空指出，受印巴衝突影響，華航第一時間已啟動相關應變作業，針對此一不可抗力突發的國際情勢，已採取一系列措施以確保旅客及機組人員安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

長榮航空表示，5月6日BR62維也納－曼谷航班返航維也納；BR95桃園－米蘭航班將轉降維也納，補油後再繼續飛往目的地米蘭。

長榮航空指出，將持續密切注意印巴情勢發展，部分往返歐洲航班將視實際狀況調整飛航路線，避開受影響空域，以確保機組員及旅客安全。（編輯：戴光育）1140507

#巴基斯坦
#印度
#阿姆斯特丹
#長榮航空
#桃園機場
#維也納
#中華航空
延伸閱讀
印度巴基斯坦互相關閉領空 美促雙方降低緊張巴基斯坦關閉領空 印度到歐美多飛逾2小時克什米爾恐攻釀禍 印度揚言斷水引發巴基斯坦農民恐慌克什米爾恐攻致印度巴基斯坦緊張升溫 看懂主權爭端為何多年難解
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：