巴基斯坦關閉領空 華航長榮歐洲線10航班異動

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（中央社記者余曉涵台北7日電）受到印度空襲巴基斯坦影響，巴基斯坦宣布關閉領空，讓多個台灣往返歐洲航班受到影響。依據桃園機場官網顯示，中華航空、長榮航空已有部分航班取消或更改時間。

印度今天表示，已針對克什米爾的巴基斯坦控制區內「恐怖分子營地進行精準打擊」。巴基斯坦痛批為「令人震驚的挑釁」。

桃園機場表示，受到巴基斯坦關閉領空48小時影響，航空公司基於安全考量，桃園機場往返歐洲航班將有變更航路或延遲等異動情形，機場公司提醒旅客及接機親友留意航班動態，出發前向航空公司確認航班資訊，若有問題敬請洽詢航空公司。

根據桃園機場統計，目前共有10個航班受到影響，包含華航6日台北－法蘭克福、台北－布拉格、台北－阿姆斯特丹、台北－羅馬、台北－倫敦技術降落曼谷機場。

另外，長榮航空6日維也納－曼谷－台北航班返航維也納；長榮航空6日阿姆斯特丹－曼谷－台北及倫敦－曼谷－台北更改航路持續飛往曼谷；長榮航空台北－巴黎更改航路持續飛往巴黎；中華航空7日台北－倫敦取消。

中華航空指出，受印巴衝突影響，華航第一時間已啟動相關應變作業，針對此一不可抗力突發的國際情勢，已採取一系列措施以確保旅客及機組人員安全。

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長榮航空表示，5月6日BR62維也納－曼谷航班返航維也納；BR95桃園－米蘭航班將轉降維也納，補油後再繼續飛往目的地米蘭。

長榮航空指出，將持續密切注意印巴情勢發展，部分往返歐洲航班將視實際狀況調整飛航路線，避開受影響空域，以確保機組員及旅客安全。（編輯：戴光育）1140507