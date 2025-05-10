早安世界》立院三讀國定假日增「4+1」天 含教師節光復節行憲紀念日
立院三讀增「4+1」放假日 含教師節光復節行憲紀念日
立法院三讀通過紀念日及節日實施條例，勞動節改為全國放假，國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日，未來春節連假保證有7天以上，最多達10天。這代表含週休2日在內，上班族全年放假天數可達到約120天。勞團稱許這是台灣自主勞工運動奮戰近10年的成果，工商團體則呼籲政府提供配套措施，以協助企業因應額外的成本負擔。行政院長卓榮泰表示，外界稱要支持產業卻大幅增加放假日，未考量產業衝擊，恐成立法疏漏。 （看完整報導）
天主教首位美國教宗 良十四世籲搭起橋梁為所有人實現和平
樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）當選羅馬天主教第267任教宗，名號「良十四世」，是首位美國籍教宗。他當選後發表講話，籲全世界搭起橋梁，並為所有人實現和平。由於普瑞弗斯特不是媒體點名的熱門人選，奔赴梵蒂岡廣場爭睹歷史的10萬群眾狂查「他是誰」。良十四世全球歷練豐富，能說5種語言，他生涯大多都在秘魯傳教，因親近貧民在當地有「北方聖人」之稱，善用社群、不怕談政治，曾發文指正美國副總統范斯、譴責死刑。（看完整報導）
賴總統盼深化台梵邦誼 駐教廷大使：新教宗清楚台灣中國不同
教廷選出第267任教宗良十四世，牽動台梵中關係。總統賴清德第一時間向新教宗轉致賀電，期待共同捍衛宗教自由，深化台梵邦誼。駐教廷大使李世明表示，他過去與普瑞弗斯特互動時，對方很清楚民主台灣跟共產中國的分別，台梵關係正面。中國外交部也向新教宗表示祝賀，稱希望與梵蒂岡繼續對話，共同推動改善雙邊關係。然而，中國日前趁「教宗空窗期」安排2位新主教，新教宗面臨是否同意此項任命的困境；「華爾街日報」社論稱，新教宗或許該認清梵中協議如魔鬼交易。（看完整報導）
母親節假期鋒面攪局 各地轉涼防豪大雨
鋒面雲系報到影響母親節週末，中央氣象署表示，10日、11日各地降雨顯著，不排除有大雨或局部豪雨發生，且天氣轉涼，10日北部、宜蘭高溫降到攝氏24至26度；11日鋒面逐漸往南移動，中南部、東部、東南部易有陣雨或雷雨。中部以北12日雨勢就會緩和，高溫恢復到28度左右。（看完整報導）
央行連2天金檢揪出炒匯嫌疑犯 匯入資金卻查無用途
新台幣5月初強勁升勢，連2天盤中狂飆逾1元，引發市場恐慌。中央銀行執行專案金檢，已經揪出炒匯嫌疑犯，發現有企業或個人以國外借款名義匯入資金結售為新台幣，卻查無實際新台幣資金用途。央行強調，為了維護外匯市場秩序，籲請銀行受理客戶結匯應善盡輔導責任，確實落實結匯規定。（看完整報導）
傅崐萁競選小物案 李慶隆100萬元交保科技監控
國民黨立委傅崐萁在2024年立委選舉前提供競選小物疑涉不法，北檢今年3月間搜索、約談傅崐萁住家員工李慶隆，檢察官傳喚、拘提被告李男沒有著落，發布通緝。李慶隆失聯1週後，9日在律師陪同下投案，調查局北機站晚間把李慶隆上銬解送北檢歸案。檢察官複訊後，深夜諭令李慶隆100萬元交保，限制住居及實施科技監控。（看完整報導）
4月出生數8684人創史上新低 人口連16個月負成長
內政部統計，今年4月人口數為2336萬5274人，比3月減少9468人，連續16個月負成長；新生兒方面，4月出生數為8684人，創下史上單月新低。各縣市與去年同期比較，人口增加率最高者為桃園市1.02%，其次為新竹縣0.98%、台中市0.55%；人口減少最多為連江縣2.05%，其次為金門縣1.96%、台北市1.74%。（看完整報導）
專訪／朱立倫提希特勒 卓榮泰：影響國家形象、非內政問題
國民黨主席朱立倫以希特勒比喻總統賴清德，並指外國政府不應干預各國內政。行政院長卓榮泰9日接受中央社專訪時說，朱立倫的言論會影響國家的國際形象。卓榮泰並說，這不是台灣內政問題，而是台灣在野黨黨內問題，不應提升到國家層次。同時，卓榮泰在訪問中說，兩岸往來非常密切，台灣不能成為中國產品洗產地的中心，因此台美雙方正討論對於MIT（台灣製造）的規範與認定，至於能否依照世界貿易組織（WTO）的規範進行，可能會是將來談判內容跟焦點之一。（看完整報導）
美英達成貿易協議 川普：英國擴大牛肉等產品市場准入
美國總統川普宣布，與英國達成他在4月初宣布課徵對等關稅以來的首個貿易協議，英國將擴大對美國產品的市場准入，包括牛肉、乙醇等，也會降低對美國產品的非關稅壁壘。美國商務部表示，根據協議，英國汽車製造商每年輸美車輛配額限制為10萬輛，適用10%的「對等稅率」。專家認為大多數英國商品仍將面臨美國的10%全球性基準關稅，這代表10%關稅就是與川普政府談判的「低消」。川普9日表示，基本上將與各國維持至少10%基準關稅，有些國家可能會面臨更高的稅率。但他也說，若有國家提出「很棒的」方案，基準關稅做法可能有例外。（看完整報導）
海鯤艦可望5月底開始海測
國造潛艦原型艦海鯤艦原定4月海測，至今尚未進行引發關注。軍方人士告訴中央社記者，測試以安全為上，目前已進入泊港測試（HAT）最後階段，確認達到海上測試（SAT）條件後，才會決定實際出海時程。知情人士表示，海測時間點可能落在5月底或6月初，初期會進行數次浮航，之後進行潛航的一系列測試，屆時會安排海上與空中戒護兵力，確保過程順利。（看完整報導）
開箱老照片》副總統嚴家淦訪美
民國56年副總統嚴家淦夫婦應邀訪美，美國總統詹森伉儷在白宮入口處迎接，並以午宴款待。嚴家淦對台灣財政、金融與經濟發展有很大的貢獻，是新台幣的重要推手，在二戰後有效降低台灣當時的通貨膨脹及物價混亂問題，被尊為「新台幣之父」。（看完整報導）
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- 早安世界》立院三讀國定假日增「4+1」天 含教師節光復節行憲紀念日2025/05/10 07:47
- 2025/05/09 07:39
- 2025/05/08 08:07
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