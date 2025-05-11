早安世界》火流星劃過夜空 阿里山風景區、台東現蹤

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影片／火流星劃夜空 阿里山風景區、台東現蹤

台灣9日深夜11時47分超大火流星劃過天際，呈現強烈爆閃如白晝的畫面。阿里山國家風景區6支網路即時影像、台東縣南橫埡口都拍攝到清楚的火流星，很多台東人驚訝地討論海面上那瞬間亮光到底是什麼。專家表示，流星體高速進入大氣層後，因與空氣摩擦產生高溫而燃燒，因其顆粒較大，亮度遠高於一般流星，俗稱「火流星」。（看完整報導）

鋒面影響母親節仍濕涼 13日全台放晴高溫飆30度

中央氣象署表示，11日各地有陣雨或雷雨，且因東北季風增強，氣溫下降，中南部、東南部與其他山區，有局部豪雨發生機率。11日晚間至12日清晨中部以北、宜蘭、花蓮低溫攝氏18至21度，13日各地多雲到晴，西半部高溫有機會飆攝氏30度以上。（看完整報導）

彭博：美國擬定首批貿易談判名單 台日韓等20國入列

彭博報導，美國總統川普執政團隊已把大約20個合作夥伴列為初期貿易談判重點。優先考慮與台灣、澳洲、阿根廷、柬埔寨、厄瓜多、印尼、以色列、馬達加斯加、馬來西亞，以及日本、韓國和越南等進行談判。知情人士補充，斐濟、賴索托以及模里西斯等相對較小的合作夥伴亦在名單中。美國選定的首批貿易談判對象彼此風格迥異，既涉及主要逆差來源國，也包含較小的經濟體。白宮的目標是儘快達成一些協議，以作為其他談判的範例。（看完整報導）

護兒集會提6大訴求 衛福部加速評估成立兒少專責單位

幼童剴剴遭虐死引爆民眾怒火，民間發起「終結兒虐」護兒集會行動，譴責雙北市政府失職，並提出6大訴求，要求設立兒少保護部、增設有給職兒少保護專責醫師、設立兒虐專責社工、推動訪視助理與視訊訪視制度、增訂刑法「虐殺兒童罪」、法律授權快速隔離疑似加害人。衛福部回應，正加速評估規劃設立「兒少專責單位」，致力提升兒少福祉。台北市社會局表示將持續落實訪視機制改革，新北市府則表示已強化提高保母訪視頻率。（看完整報導）

印度巴基斯坦同意立即全面停火 印屬克什米爾仍傳爆炸聲

美國總統川普在社群發文，宣布「印度與巴基斯坦已經同意立即全面停火」；巴基斯坦副總理達爾出面證實。但不到幾個小時，印屬克什米爾數座大城仍傳爆炸聲。印度指責巴基斯坦違反停火協議，並表示正採取報復行動。巴基斯坦聲明指出，「仍致力於忠實履行」停火協議。印度和巴基斯坦因克什米爾主權問題陷入長期爭端，自印度本月7日空襲巴基斯坦多處所謂「恐怖分子據點」以來，兩國天天發生衝突。身處印巴邊境的的台灣老師孫立偉，歷經13小時搭車撤離抵達新德里，中央社獨家採訪他的驚恐歷程。（看完整報導）

日本防衛白皮書草案 將中俄加強軍事合作列為安保重大關切

日本2025年版防衛白皮書草案9日曝光，這份預計7月向內閣會議提報的白皮書提到，日本正迎來「戰後最大的考驗，進入新的危機時代」，包括美中競爭激化，以及「在東亞發生與俄羅斯侵略烏克蘭相同事態的可能性」。草案指出，中俄加強軍事等合作是日本「安保方面重大的關切事項」，並說中俄正加強干擾他國利用太空的能力，兩國的國家和軍方可能參與對外網路攻擊。（看完整報導）

韓國執政黨立場驟變 恢復總統候選人金文洙提名

南韓總統大選又有新變化，執政黨國民力量黨撤回金文洙的候選人提名，原因是金拒絕與前總理韓悳洙整合，執政黨決定重啟提名程序。金文洙陣營則回應，撤銷提名的決定「違反憲法、黨章和任何人的常識」。然而不過幾個小時後，該黨再次改變立場，宣布恢復前勞動部長金文洙的提名。韓國總統大選將在6月3日舉行，目前聲勢領先的是官司纏身的自由派候選人李在明。（看完整報導）

台灣發明法國發光獲6金10銀45銅 人文關懷與鄉土熱愛成創意動力

全球歷史最悠久的巴黎國際雷平發明展10日舉辦頒獎典禮，台灣參展的61件作品全都得獎，共斬獲6金、10銀、45銅。其中台灣輔康醫療器材股份有限公司勇奪兩面金牌，以八合一AI訓練機、坐站功能訓練機獲評審盛讚。董事長葉晉毓向中央社表示，台灣環境越來越好，在跨越種族、國界的醫療領域上，台灣的確可以為世界做一些事情。評審團主席向中央社表示，台灣發明令人驚豔，是巴黎發明展的精神所在。（看完整報導）

創意私房性剝削案 10人判刑1年5月至6年3月定讞

前教師林清安經營「創意私房」論壇與10名會員販售兒少性影像牟利。二審判決林清安6年3月徒刑、莊凱文2年2月，林、莊與檢察官於二審判決後，均未上訴而判刑確定。范寵合判刑4年10月、巫宗宇1年6月，上訴最高法院後，又撤回上訴而判刑確定。（看完整報導）

李安拍「臥虎藏龍」追尋身分認同 當時擔憂「一定拍很糟」

導演李安9日在奧斯卡博物館出席座談，回顧拍攝「臥虎藏龍」的初衷在於「追尋想像中、那個不存在的古典中國」，拍攝程中一直在追尋身分認同的問題，當年劇組成員來自香港、台灣、中國與美國，所有人聚在一起追逐那條「龍」，也就是大家心中逐漸消失的中國，當時他內心擔憂「一定拍很糟」。（看完整報導）

開箱老照片》電話禮貌比賽

1960年代電話逐漸普及，連帶出現許多因電話應對產生的紛爭。為推廣電話禮儀，台北西區扶輪社自1957年3月起推行電話禮貌運動，並舉辦「電話團體禮貌比賽」，接受在台北市設有電話總機的機關團體報名參加。（看完整報導）

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