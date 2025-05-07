緬甸詐騙園區4女51男接返 刑事局詢後將移送檢方

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（中央社記者黃麗芸台北7日電）緬甸詐騙園區自2月起陸續釋放多國人口販運受害者。刑事局派員於今天接返55名台人，共計4女、51男，待筆錄完成後將陸續移送北檢及士檢，其中25人遭通緝將各自歸案。

泰國2月對緬甸部分地區祭出斷電斷網措施後，緬甸詐騙園區陸續釋放人口販運受害者，其中有5名台人完成身分鑑定後，已於2月中旬搭機返台。

針對此案進度，刑事局今天舉行記者會，國際刑警科長李昆達表示，隨著緬甸政府在國際壓力下陸續對境內詐騙集團展開掃蕩行動，台灣相關單位也於2月下旬啟動跨部會合作機制，在外交部協助下，刑事局派員赴泰國及緬甸瞭解現況，並辦理跨境電信詐欺與人口販運案件的調查工作。

李昆達指出，經與外交部及駐外館處密切合作，近日派員進行接返55名疑涉詐騙及遭人口販運的台人作業，並於今天清晨搭機返台，共計4女、51男，平均在緬甸詐騙園區多已待留1年多，已先帶回刑事局製作筆錄釐清案情。

他表示，後續將再陸續移送台北地檢署及士林地檢署，因其中25人為通緝犯，警詢後將各自歸案，並調查有無涉及其他不法。

警方初步調查，帶回的55人，年紀從19歲到62歲都有，但多數為青壯年，現況健康都無虞，雖都聲稱是被騙到園區從事詐騙工作，但疑似也有自願前往者，待後續調查釐清。

據指出，有受害者指稱先前是因與家人鬧矛盾，看到網路訊息招募遊戲客服，才想赴國外工作及散心，不料遠赴國外後才發現是做詐騙，若不服從就會被打，直到後來才被當地軍方救出園區。

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刑事局偵查第二大隊副大隊長黃維和表示，日前獲報有男子赴泰國工作被轉賣至緬甸詐騙園區，最後靠家人支付贖金才逃出，透過其供詞循線追查，日前成功破獲在台人口販運集團，逮捕蔣姓、黃姓男子及朱姓女子、李姓男子情侶檔在內等4名主嫌。

黃維和指出，此集團每涉誘騙1人出境即可獲得新台幣30萬元報酬，全案已依組織犯罪與人口販運罪送辦。（編輯：戴光育）1140507