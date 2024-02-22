美亞太助卿控中國破壞國際秩序 威脅南海和平

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（中央社記者江今葉華盛頓21日專電）美國國務院亞太助卿康達今天說，中國受益於國際秩序，卻經常以行動破壞這些原則，在南海推進威脅和平與安全、航行與商業自由的非法海事主張，也在經濟領域破壞國際秩序並實施跨國鎮壓。

康達（Daniel J. Kritenbrink）今天在華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）一場討論中國在全球南方的研討會上演說，他引述國務卿布林肯（Antony Blinken）的話指出，中華人民共和國是唯一一個有意願重塑國際秩序，且越來越有經濟、外交與科技能力能力實現這一目標的國家。

他說，中國受益於國際秩序提供的穩定與機會，卻經常採取破壞這些原則的行動。中國在南海破壞這些原則，推進威脅和平與安全、航行與商業自由的非法海事主張；在經濟領域破壞這些原則，對不願迎合北京喜好、做出主權決定的國家實施貿易限制；中國也在破壞美國後院，實施跨國鎮壓行動，騷擾、監視與恐嚇世界各地的個人，包括美國公民。「過去10年裡，中華人民共和國對內變得更加專制，對外變得更加挑釁。」

對於中國近幾年來提出「全球發展倡議」（GDI）、「全球安全倡議」（GSI）與「全球文明倡議」（GCI），並以一帶一路倡議作為執行平台，康達抨擊，這些舉措背離國際體系的許多核心原則。

康達也說，雖然美中關係處於激烈戰略競爭，但美國致力於負責任地管理這場競爭，以免陷入誤判或衝突。雙方利益一致且有必要處，美國始終願意與中國合作。在美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平在加州舉行峰會後，美中在氣候與禁毒等跨國挑戰方面的合作正體現這點。

他並指出，美國正與中國競爭，為發展中國家提供更好的價值主張，符合他們的利益與價值觀，並支持他們在不受脅迫的情況下，再次作出依循自身主張決定的能力。（編輯：郭中翰）1130222