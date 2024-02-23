布瑞莫：魯拉批評以色列 試圖領導南半球國家

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（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）巴西總統魯拉抨擊以色列在加薩的攻勢與納粹大屠殺相提並論，呼應了世界上最貧窮國家許多人對以色列的情緒；專家認為，這場爭議或許有利於魯拉試圖領導南半球。

全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia）創始人、美國政治學家布瑞莫（Ian Bremmer）接受英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）專訪指出，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）選擇與以色列開戰可能有利於南半球對他的觀感，因為南半球大多數國家也反對以色列。

雖然如此，布瑞莫認為，將以色列在加薩走廊的行為與大屠殺相提並論是錯誤的，魯拉應該道歉，「魯拉的譬喻太誇張，儘管我們都非常關注加薩正在發生的平民死亡，希特勒試圖消滅猶太人，數以百萬計的猶太人被殺害，這顯然與加薩正在發生的情況大不相同」。

對布瑞莫來說，巴西不是全球安全大國，所以不被視為南半球的重要領導者；在他看來，這個角色現在由印度扮演。

布瑞莫在專訪中還提及俄羅斯入侵烏克蘭2週年。

布瑞莫認為，今天的世界是一個更加不安全的地方，正是因為衝突，俄烏戰爭暴露了北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟的關鍵弱點。

此外，烏克蘭和俄羅斯這兩個主要大宗商品生產國之間的衝突，亦加劇南半球的糧食不安全狀況。

儘管布瑞莫認為全球不安全感增加，但他強烈反對歷史學家和政治家使用「冷戰」或「第三次世界大戰」等聳人聽聞的形容。

布瑞莫也不同意將中國歸入反西方國家集團的人。對他來說，「俄羅斯、北韓和伊朗是流氓國家和混亂的代理人，他們想製造不安全感，破壞美國和歐洲在世界上的實力並產生權力真空」。

在他看來，中國沒興趣與美國發生更激烈衝突。相反的，中美兩國都表明，雙方都有意以和諧方式管理國際關係。（編輯：韋樞）1130223