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匈牙利使館待2天 巴西前總統波索納洛否認求庇護

2024/3/26 14:28
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（中央社巴西利亞25日綜合外電報導）委任律師今天表示，巴西前總統波索納洛上月被匈牙利駐巴西首都巴西利亞大使館「接待」兩天，否認波索納洛是為了逃避法律調查而到那裡尋求庇護。

波索納洛（Jair Bolsonaro）的辯護團隊針對「紐約時報」報導發表上述聲明。紐時報導宣稱，波索納洛2月接受調查期間「躲藏」在匈牙利大使館內。

紐時還發布使館內部的影片，根據紐時，這位右翼領袖從2月12日待到14日，在那之前，警方沒收他的護照並逮捕他兩名幕僚。

調查人員2月8日表示，懷疑波索納洛為阻止他2022年的大選對手、現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）掌權而煽動「政變未遂」，這一消息震撼巴西政壇。

紐時公布的監視器畫面顯示，波索納洛2月12日晚間進入匈牙利大使館，14日下午離開。

律師表示，波索納洛「獲匈牙利駐巴西大使館接待了兩天，與這個友好國家的當局共度時光」。

律師們還說：「眾所周知，前總統與匈牙利總理奧班（Viktor Orban）關係良好。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1130326

#巴西
#波索納洛
#匈牙利
#魯拉
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