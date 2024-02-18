加薩衛生部：當地第2大醫院停擺 剩4名醫護人員苦撐

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（中央社開羅18日綜合外電報導）加薩衛生部發言人奇德拉（Ashraf al-Qidra）今天表示，加薩走廊（Gaza Strip）規模第2大的納瑟醫院（Nasser Hospital）已經「完全無法提供醫療服務」。

奇德拉告訴路透社，在加薩南部大城汗尤尼斯（Khan Younis）的納瑟醫院裡「目前只剩4名醫護人員在照顧病患」。

他說：「納瑟醫院是加薩走廊南部的醫療支柱。它停止營運，等於是對汗尤尼斯和拉法（Rafah）數十萬流離失所的巴勒斯坦人判處死刑。」

奇德拉表示，由於缺乏燃料以及戰事在醫院周邊爆發，醫院無法繼續運作。

納瑟醫院直到今天之前，仍是加薩依然維持營運的最大醫院，這週在以哈戰爭下受到圍困，15日也曾遭以軍突襲。

加薩衛生部官員及軍方昨天表示，以軍在納瑟醫院逮捕數人。同時，以軍持續空襲加薩這塊飛地，大雨也猛烈侵襲在拉法避難的巴勒斯坦人。

奇德拉說：「占領軍（指以軍）在納瑟醫院逮捕許多醫護人員，並把醫院變成軍事基地。」

以軍表示正在追捕藏身納瑟醫院的武裝分子，迄今已逮捕100名嫌犯，擊斃醫院附近的槍手，並在院內找到武器。

哈瑪斯否認麾下戰士利用醫療院所尋求掩護的指控。然而至少兩名獲釋的以色列人質表示，自己曾被關在納瑟醫院。以色列也公布了照片和影片，支持據稱哈瑪斯在醫院內活動的說法。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130218