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加薩衛生部：以色列向等待援助人群開火 104死

2024/2/29 22:29
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（中央社開羅29日綜合外電報導）加薩走廊衛生部表示，以色列今天在加薩市（Gaza City）附近對等待援助的人群開火，造成104名巴勒斯坦人死亡，另有280人受傷。一間醫院稱，已接收10具遺體和數十名傷患。

路透社報導，以色列軍方發言人表示，不知道該地點有發生砲擊的事。以色列軍方稍後說，援助卡車抵達加薩走廊北部時，數十人因推擠和踩踏受傷。

一名以色列消息人士稱，以色列部隊向人群中「數名」對他們構成威脅的人開火。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）辦公室表示，他「譴責以色列占領軍今早在拿布希（Nabulsi）圓環對等待援助卡車的人民發動醜惡的大屠殺」。

衛生部發言人奇德拉（Ashraf al-Qidra）表示，事件發生在巴勒斯坦飛地加薩走廊北部、加薩市西邊的拿布希圓環。

奇德拉說，抵達西法醫院（Al-Shifa Hospital）的傷患數量和嚴重程度使醫療團隊無法負荷。

阿德萬醫院（Kamal Adwan）院長沙斐雅（Hussam Abu Safieyah）表示，已接收來自這起加薩市西邊事件的10具遺體和數十名傷患。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）發布聲明警告，這起事件可能會導致停火和釋放人質的協議談判破裂。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1130229

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#以色列
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#加薩走廊衛生部
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