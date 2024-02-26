巴勒斯坦總理請辭 以利戰後加薩政治安排形成共識
2024/2/26 20:33（2/26 22:14 更新）
（中央社雷馬拉26日綜合外電報導）巴勒斯坦自治政府總理史泰耶今天宣布請辭，以利巴勒斯坦在以色列對加薩的伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）開戰後的政治安排，形成廣泛共識。
路透社報導，隨著國際社會加大力度欲停止在加薩（Gaza）的戰爭，美國升高對巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）施壓，要求巴勒斯坦自治政府進行重組，並開始研究戰後治理加薩的政治結構。
史泰耶（Mohammad Shtayyeh）請辭仍有待阿巴斯批准。阿巴斯可能會要求他在新總理獲任命前，擔任看守總理。
2019年上任的學院派經濟學家史泰耶在給內閣的聲明中表示，下一階段需考慮加薩正在形成的新現實。加薩迄今遭戰火蹂躪近5個月，當地幾乎被夷為平地。
他表示，下一階段將需要新的政府和政治安排，考量三項因素：加薩走廊形成中的現實狀況、民族團結談判，以及巴勒斯坦內部達成共識的迫切需求。
根據巴勒斯坦衛生當局，迄今近3萬名巴勒斯坦人在加薩戰火中喪生，當地幾乎所有人都被迫遠離家園。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1130226
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