尼坦雅胡首提加薩戰後計畫 非哈瑪斯巴勒斯坦人治理

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（中央社耶路撒冷23日綜合外電報導）以色列媒體今天報導，總理尼坦雅胡提出一項戰後加薩計畫，內容設想加薩是由與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯或其外國支持者沒有關連的巴勒斯坦當地官員治理。

法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨晚向他的安全內閣提出的這項計畫還規劃以色列軍隊對哈瑪斯（Hamas）堅持不懈進行戰爭，直到達成解散哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）、確保釋放所有仍被囚禁在加薩的人質等關鍵目標。

「以色列時報」（The Times of Israel）引述尼坦雅胡計畫的主要內容報導，戰爭結束後，加薩民政事務將由「擁有行政經驗的當地官員」負責，這些官員「和支持恐怖主義的國家或實體無關」。

根據這項計畫，即使在戰爭結束後，以色列軍隊也將擁有可以在加薩各地作戰的「無限度自由」，以防止恐怖活動捲土重來。

報導指出：「這項計畫表明，以色列將推進已經在進行的計畫，在加薩走廊邊界巴勒斯坦一側建立安全緩衝區。」報導並表示，「只要有安全需要」，這個緩衝區就會一直存在。

計畫中還設想以色列保安人員從陸地、海上和空中掌控「整個約旦以西地區」，「以防止（約旦河西岸和）加薩走廊的恐怖主義元素更形鞏固，從而挫敗他們對以色列的威脅。」（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1130223