密西根州初選 拜登挺以色列失穆斯林支持

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（中央社密西根州迪爾伯恩27日綜合外電報導）美國搖擺州之一的密西根州今天舉行兩黨總統選舉的黨內初選，共和黨參選人川普預料將再次大獲全勝，民主黨的拜登則可能因為以哈戰爭鼻青臉腫。

法新社報導，拜登在獲得黨內提名方面雖未遭遇重大反對，但隨以色列和哈瑪斯（Hamas）戰爭導致的平民死亡人數不斷增加，他在穆斯林和阿拉伯裔族群的支持率下降，而這兩個族群恰好都是他2020年在密州以些微差距戰勝川普的關鍵。

這個中西部關鍵州的社運人士希望州內選民圈選「不表態」以示抗議，藉此施壓拜登放棄對以色列的支持並呼籲立即停火。

「傾聽密西根州」（Listen to Michigan）活動的埃拉貝德（Layla Elabed）說：「拜登資助（以色列）的炸彈，都落在密西根州民眾的家人身上，當年投票給他的人現在覺得徹底遭背叛。」

「傾聽密西根州」活動的目標是集結1萬名「不表態」選民，以傳達強力且明確訊息－資助和支持以哈戰爭「與民主黨價值觀相悖」。

拜登正順利邁向獲民主黨提名，他的黨內主要潛在對手、明尼蘇達州聯邦眾議員菲力普斯（Dean Phillips）支持率僅個位數。

社運人士表示，由於穆斯林和阿拉伯裔在勝負差距微幅的選舉裡具有重要性，圈選「不表態」可不僅只是象徵性動作。

埃拉貝德說：「一萬張選票大約相當於2016年川普對希拉蕊．柯林頓的領先差距。」

法新社對以色列官方數據統計，去年10月7日哈瑪斯襲擊以色列所引發的這場以哈戰爭，目前造成以色列約1160人死亡，大部分是平民。然而國際益發憂心的是以色列報復反擊迄今對加薩走廊造成的平民傷亡，據加薩衛生部統計，巴勒斯坦死難人數已近3萬。

美國政治新聞網Politico報導，現年30歲的密西根州眾議院議長艾阿許（Abraham Aiyash），去年成為美國史上首位阿拉伯裔的州眾議院議長，如今則是民主黨內最大力抨擊拜登政府支持以色列者之一。

艾阿許先前在底特律一場集會高喊：「拜登毫無脊樑，既沒為巴勒斯坦人謀求和平，也沒為以色列人謀求，代之的竟是資助種族滅絕。」

也已連署並發起「傾聽密西根州」活動的艾阿許打算利用今天的密州初選傳達警告：若拜登繼續資助以色列在加薩的攻勢、無法促成永久停火，密州的阿拉伯裔選民將透過選票反映怒火，甚至不出門投票。

密西根州登記選民裡有大約20萬阿裔選民，是全美其中一個阿裔選民最多的州，2020年拜登在密州只以15萬4000多票的差距擊敗川普。密州初選27日登場，是3月5日全美十幾個州同天舉行初選「超級星期二」前關鍵一役。

國會山莊報（The Hill）26日公布一份與愛默生學院（Emerson College）所做的最新民調顯示，川普在密西根州以46%的支持度領現拜登的44%。（譯者：鄭詩韻、陳亦偉）1130227