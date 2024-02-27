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美商務部長雷蒙多演說提台積電 承諾確保亞利桑那廠成功[影]

2024/2/27 09:38（2/27 10:10 更新）
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美國商務部長雷蒙多26日在「戰略暨國際研究中心」演說中提到台積電。（圖取自twitter.com/SecRaimondo）
美國商務部長雷蒙多26日在「戰略暨國際研究中心」演說中提到台積電。（圖取自twitter.com/SecRaimondo）
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國商務部長雷蒙多今天說，到2030年前，美國將生產全球1/5最先進邏輯晶片，從原料到包裝將獲國內供應鏈支持。她也在演說中提到台積電，承諾確保其亞利桑那廠成功。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，美國總統拜登預計將在3月7日發表國情咨文演說，在此之前，商務部料將於本週公布新一輪補貼，正在亞利桑那州建廠的台積電料將為得主之一。

雷蒙多說：「台積電在亞利桑那州設廠是開創性舉措。他們正在美國投資，我們很感謝他們這麼做，而我們將確保它會成功。」

雷蒙多（Gina Raimondo）在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）發表談話時提到，如果美國必須仰賴幾個亞洲國家提供最先進晶片，美國將無法引領全球，尤其是當人工智慧（AI）成為這個世代的決定性技術時。

她解釋說，2022年通過的「晶片法案」（Chips and Science Act）將有助扭轉這番局面，其中包括為美國半導體設備製造提供390億美元的激勵措施。

雷蒙多表示：「我們認為，我們對尖端邏輯晶片和尖端邏輯晶片製造的投資，將使這個國家有望在這個10年結束前，生產全球約20%的尖端邏輯晶片，而我們當前的產量為零。」

雷蒙多還說，拜登政府認為，美國將成功在國內「大規模」生產具有成本競爭力的尖端記憶體晶片。

她說：「我有信心，美國可以成為生產這些尖端晶片的整個矽供應鏈中心，從多晶矽生產到晶圓製造，再從製造到先進封裝。」

雷蒙多說：「這不是『建造幾座新晶圓廠而已』。不僅止於此，從多晶矽到先進封裝，介於兩者之間的一切，包括在美國研發，一應俱全。」

雷蒙多表示，美國還將協助生產老一代晶片，或稱為「成熟製程節點」（Mature Node）晶片或傳統製程晶片，這些晶片對汽車、醫療設備、國防系統和關鍵基礎設施等至關重要。就目前而言，中國生產的傳統晶片在市場上占有很大份額。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1130226

影片來源：Center for Strategic & International Studies
#拜登
#台積電
#美國
#雷蒙多
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