美國允許中國增加往返航班 至每週50趟

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國運輸部今天表示，3月31日起，中國載客航空公司將獲准把每週往返美國的航班從目前的35個增加到50個，讓市場恢復到COVID-19疫情前約1/3規模。

路透社報導，美國運輸部（US Transportation Department, USDOT）表示，這是「於2024年夏季運輸旺季到來之前，美中市場進一步正常化的重要一步」。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前， 美中每週各有超過150個往返載客航班；但疫情爆發後於2020年初頒布新規，限制美中的航空公司各只能執飛12個往返航班，這項限制一直實施到2023年8月。

去年9月1日起，美中各能執飛的來回航班增加到每週18趟；10月29日起增至每週24趟；接著美國運輸部於11月批准中國的航空公司每週執飛35個來回航班。

美國運輸部今天表示正在與中國航空間管機關對話，一來盼「根據路線圖來逐步並全面重啟美中空運服務市場」，二來「分階段並按計畫恢復」美中協議所訂定的「運量額度」。

美國商務部（U.S. Commerce Secretary）部長雷蒙多（Gina Raimondo）去年8月訪問中國時表示，她希望促進兩國之間的旅行與觀光業，若中國民眾赴美旅遊恢復到2019年的水準，將為美國經濟增加300億美元，並為美國增加5萬個就業機會。

中國上個月簡化美籍旅客入境簽證申請程序，減少所需文件的數量。

這是世界第二大經濟體中國為了重振於疫情期間受創的旅遊業和經濟而提出的最新舉措。

中國嚴苛的「清零」防疫舉措，導致疫情期間入境旅客人數暴跌。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130227