黎巴嫩遭空襲10平民喪命 真主黨向以色列北部發射火箭報復

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（中央社貝魯特15日綜合外電報導）黎巴嫩什葉派民兵組織「真主黨」（Hezbollah）今天表示，他們向以色列北部一座城鎮發射了數十枚火箭，這是針對以方攻擊黎南殺害10名平民百姓所做的「初步回應」。

路透社報導，這是4個月來雙方跨境敵對行動中，黎巴嫩平民死傷最嚴重的一天。

以色列軍方今天表示，昨晚對黎巴嫩納巴蒂葉（Nabatieh）一次空襲中，擊斃真主黨精銳「拉德萬部隊」（Radwan Force）一名高階指揮官、他的副手和另一名武裝分子，但未提及平民傷亡情況。

真主黨表示，昨天旗下有3名戰士被殺。隨後證實拉德萬部隊指揮官阿里（Ali al-Debs）殉職。

真主黨今天說，他們向基耶施摩納（Kiryat Shmona）發射了數十枚火箭，作為以方對納巴蒂葉和薩瓦納（Sawana）殺戮事件的初步回應。真主黨並稱有5名戰士在今天的襲擊中喪生。

聯合國敦促雙方勿將衝突「危險升高」。有伊朗撐腰的真主黨與以色列之間的衝突和加薩戰爭同時發生，引發各界擔憂雙方衝突擴大。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1130216