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真主黨：唯有加薩停火 才能讓以黎邊界衝突落幕

2024/2/14 13:48
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（中央社貝魯特13日綜合外電報導）黎巴嫩什葉派民兵組織「真主黨」領袖今天表示，結束加薩戰爭是停止以色列與黎巴嫩邊境敵對行動的關鍵。

法新社報導，黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）在電視演講中表示：「對加薩的攻擊停止且實現停火時，（黎巴嫩）南部的戰火也會停止。」但他警告：「如果他們（以色列）擴大衝突，我們也會回敬。」

去年10月7日以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）爆發戰爭以來，真主黨武裝分子幾乎每天都與以色列交火。

人們越來越擔心以色列和真主黨另外爆發全面衝突，導致邊境兩側數萬人流離失所，區域緊張局勢加劇。

納斯拉勒表示，「過去4個月所有代表團來到黎巴嫩…目標只有一個，就是以色列的安全，保護以色列」，以及讓以色列北部流離失所的居民回到家園。

納斯拉勒說，「不能讓人認為黎巴嫩軟弱恐懼，否則他們可以施加條件」，包括撤離真主黨戰士等。

他警告說，如果以色列決定對黎巴嫩發動戰爭，以色列北部流離失所的人「將無家可歸」，以色列官員應該「為200萬可能流離失所的人備妥避難處、旅館、學校和帳篷」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130214

#真主黨
#以色列
#真主黨
#納斯拉勒
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