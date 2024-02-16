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聯合國官員：以哈戰爭已造成逾6000億損失

2024/2/16 05:33
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（中央社日內瓦15日綜合外電報導）聯合國貿易和發展會議官員柯佐萊特今天指出，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）的戰爭目前為止造成的損失約為200億美元（約新台幣6267億元）。

路透社報導，聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）全球化與發展策略部主任柯佐萊特（Richard Kozul-Wright）在日內瓦的聯合國會議場邊作上述表示。他還說，這次戰爭造成的損失已是2014年加薩走廊（Gaza Strip）7週戰爭的4倍。

柯佐萊特指出：「我們說的是，如果現在停戰，就是大約200億美元。」

他說，上述金額估算的依據是衛星影像和其他資訊，更精準的估算金額需要研究人員進入加薩評估。

柯佐萊特表示，加薩重建工作需要新版的「馬歇爾計畫」（Marshall Plan），他指的是二戰過後美國的歐洲經濟復興計畫。

聯合國貿易和發展會議上個月公布的報告曾提到，如果加薩境內戰鬥立刻停止，加薩經濟要恢復戰前規模，可能也要等到接近世紀末。（譯者：楊昭彥）1130216

#加薩
#聯合國
#第二次世界大戰
#以巴衝突
#以哈戰爭
#聯合國貿易和發展會議
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