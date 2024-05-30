台灣牙醫界前進世衛大會 籲WHO不該排除台灣

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（中央社台北30日電）台灣參與世界衛生大會（WHA）遭拒，今年牙醫師全聯會再次集結超過30人組成團體，前往瑞士日內瓦為台灣發聲，呼籲世衛組織（WHO）不該排除台灣，讓台灣及全世界維護健康能事半功倍。

第77屆世界衛生大會於5月27日至6月1日在日內瓦舉行，台灣連續第8年未獲世界衛生組織邀請參與。

中華民國牙醫師公會全國聯合會發布新聞稿表示，世衛組織將台灣人民健康福祉排除在外，違反其「健康是基本人權，是普世價值，不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情境而有所分別」宗旨，以及違背新設立「於2030年達成全球人民健康覆蓋」（Universal Health Coverage，UHC）目標。

世衛大會期間，牙醫師全聯會在瑞士洲際日內瓦大飯店辦理「2024弱勢族群口腔健康照護服務國際研討會」（Dental Services for Vulnerable Populations），邀請世界級講師，從公共衛生及跨國角度討論弱勢族群醫療照護，並分享克服口腔健康不平等問題，實現弱勢族群的全民健康覆蓋寶貴經驗。

牙醫師全聯會指出，藉由與國際醫衛專家交流知識及經驗，提升台灣國際形象及增加國際曝光率，並強調WHO若要完成2030年目標，絕對不能獨缺台灣人民、不可遺漏台灣，讓台灣及全世界維護健康能事半功倍。（編輯：張芷瑄）1130530