全民滑手機時代 中國短影音帳號逾15億個

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（中央社記者張淑伶上海27日電）一份報告顯示，中國的網路視聽行業市場規模2023年首次突破人民幣1兆元，全網短影音帳號總數達15.5億個，職業主播數量已達1508萬人，新增用戶主要來自農村。

中國證券報報導，第11屆中國網絡視聽大會今天登場，並發布「中國網絡視聽發展研究報告（2024）」，提及及上述內容。

這份報告指出，截至2023年12月，中國網路視聽用戶規模達10.74億人，使用率達98.3%。

所謂網路視聽行業，包括長影音、短影音、直播、音頻等在內，其市場規模在2023年首次突破兆元，達人民幣1兆1524.81億元（約新台幣5兆元），以網路視聽業務為主營業務的存續企業共有66萬餘家。

截至2023年12月，全網短影音帳號總數達15.5億個，職業主播數量已達1508萬人，主要短影音平台日均短影音更新量近8000萬，日直播場次超過350萬場。

短影音直播成為越來越普遍的銷售管道。71.2%的用戶因觀看短影音，直播購買過商品；40.3%的用戶認同「短視頻、直播已成為我的主要消費渠道」。

近兩年，中國網路視聽新增用戶主要來自農村。2022年和2023年，農村網路視聽用戶規模分別達到2.99億人、3.20億人，年增分別為12.6%、6.8%，增幅遠高於同期城鎮用戶。

至於迅速成長但爭議不少的「微短劇」，經常觀看者占39.9%，僅次於電視劇（含網劇）和電影（含網路電影）。31.9%的用戶曾為微短劇內容付費。（編輯：邱國強）1130327