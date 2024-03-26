「奇異博士」王「3體」化身警探 幽默籲地球人團結

（中央社記者葉冠吟台北26日電）改編自暢銷全球科幻系列小說的影集「3體」上架Netflix後，引起全球話題。漫威電影「奇異博士」裡的「王」黃凱旋在劇中改化身警探，他受訪時更幽默表示遇上外星人時盼地球人能團結。

Netflix「3體」主演群日前接受台灣媒體越洋聯訪，資深演員連恩康寧漢（Liam Cunningham）、黃凱旋（Benedict Wong）分別在劇中扮演全球情報行動領導人與警探，試圖追查物理學家連續離奇死亡案。

由於原著談及宇宙遠方的「3體人」與地球人之間的互動，兩人被問及若遇到外星人會怎麼辦。康寧漢笑說：「（外星人）請不要跟我們說話，我們還沒有打算過去那邊，若真的遇上，也只能說：請對我們好一點，我們是善良的人。」黃凱旋則認為，外星人造訪時地球肯定會一片混亂，「但人性和善良是作為人的基準，希望大家都能保持秩序與團結。」

另外，關鍵人物「牛津五人組」、畢業於牛津大學的聰明年輕科學家們，則是苦苦尋找世界科學實踐紛紛失敗的原真相。其中約萬亞德波（Jovan Adepo）與Jess Hong為演好物理學高材生，除了劇組找來牛津教授擔任顧問、替他們補充物理知識，兩人更實際走訪校園與牛津博士生相處一整天。

亞德波分享，高材博士生也有日常的一面，「不上課的時候他們也會出去玩，就是年輕人，喜歡去酒吧喝一杯、去慢跑，做有趣的事，這對我們幫助很大，也讓觀眾能對角色產生共感。」不過兩人坦言，物理學對他們來說依舊陌生困難，有時候當科學顧問解說原理時，「會聽到有點迷失，但你不得不尊敬他們對物理的熱情。」

約翰布拉德利（John Bradley）、艾力克斯夏普（Alex Sharp）同樣為「牛津五人組」成員，其中布拉德利更是放棄當物理學家、靠洋芋片致富的零食大亨。他笑說，角色把對物理的天才智慧運用在研發零食，因而能成為業界冠軍，更透露最後還從片場拿了一包零食帶回家收藏當紀念。（編輯：張雅淨）1130326