強檔推薦1 / 「滯留生」奧斯卡搶獎 「再見機器人」重擊內心

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每週上檔新片琳琅滿目，還在苦惱不知如何選擇嗎？中央社每週五推薦選片，期待讓影迷帶來美好的影廳體驗與爆米花時光。

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（中央社記者葉冠吟台北1日電）低溫冷颼颼不宜出門，窩在室內看片追劇最合適。強勢入圍2024奧斯卡最佳影片5大獎的「滯留生」讓人笑中帶淚，角逐最佳動畫片的「再見機器人」則不用任何對白重擊觀眾內心。

電影「滯留生」（The Holdovers）由「繼承人生」導演亞歷山大潘恩（Alexander Payne）執導，描述性情孤僻暴躁的歷史老師保羅，在耶誕假期被迫留校監管無處可去的學生，卻意外與用搗蛋掩蓋心靈創傷的學生安格斯、因戰爭失去兒子的學校主廚瑪莉建立類家人般的緊密關係。

飾演老師與主廚的演員保羅吉馬蒂（Paul Giamatti）、達芬喬伊藍道夫（Da'Vine Joy Randolph）皆以「滯留生」搶下新科金球獎音樂及戲劇類影帝與戲劇類最佳女配角獎座，成為這屆奧斯卡強勢得主候選人之一。

全片零對白的動畫片「再見機器人」（Robot Dreams）則讓不少觀眾哭著走出影廳。

「再見機器人」改編自繪本作家莎拉瓦隆（Sara Varon）的同名圖文小說，描述寂寞的狗狗買了高科技機器人作伴，在紐約街頭共舞狂歡，友誼密不可分，但有天機器人醒來後卻再也無法動彈，彼此被命運硬生生拆散。導演巴伯羅柏格（Pablo Berger）期待透過陪伴觀眾學會與失去的矛盾情感和解，帶著遺憾放手並珍惜現刻。

串流部分也很精彩，「好萊塢御用武士」日星真田廣之身兼主演與製作人的史詩影集「幕府將軍」，改編英國小說家詹姆斯克萊維爾（James Clavell）暢銷代表作，以真實歷史和人物為創作原型，帶觀眾回到西元1600年戰爭一觸即發的日本，首2集在Disney+開播後獲得影評網站IMDb9.3驚人高分。

Netflix則有韓星宋仲基主演的愛情電影「路基完」，描述走投無路的脫北者逃到比利時申請庇護，與失意的前韓國射擊選手相遇，彼此賦予對方生存意義。

演員亞當山德勒（Adam Sandler）則在科幻片「太空孤航」（Spaceman）扮演婚姻觸礁、在銀河系邊緣獨自作業的太空人，只有神祕生物對他伸出援手。

全數作品今天都能在院線、串流觀看。（編輯：管中維）1130301