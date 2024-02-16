強檔推薦1 / 新春開工看片追劇不憂愁 「天眼救援」強勢上映

新春開工看片追劇不憂愁 「天眼救援」強勢上映

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每週上檔新片琳琅滿目，還在苦惱不知如何選擇嗎？中央社每週五推薦選片，期待讓影迷帶來美好的影廳體驗與爆米花時光。

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（中央社記者王心妤台北16日電）春節開工看片追劇解憂愁，院線部分有動作驚悚片「天眼救援」、改編恐怖遊戲的「鬼燭靈」上映；Netflix有台劇「華麗計程車行」及真人版影集「降世神通：最後的氣宗」等。

即日起上映的「天眼救援」（Land of Bad），劇組特別前往美軍訓練基地拍攝。導演威廉尤班克（William Eubank）表示，團隊在當地待了幾個星期並觀摩兵棋推演，也實際與飛行員訪談。

另外，還有「上流誘惑」（Temptation）、「鬼燭靈」（100 Candles Game-The Last Possession）等片。

至於串流平台Netflix，22日上架的「降世神通：最後的氣宗」（Avatar The Last Airbender）改編著名動畫，故事描述年輕的神通必須學會駕馭水、土、火、氣的元素力量，讓遭受烈火國侵略的世界恢復平衡。

電影「侏羅紀公園」（Jurassic Park）、「侏羅紀公園 2：失落的世界」（The Lost World: Jurassic Park）及台劇「華麗計程車行」、「生命捕手」等作品陸續上架。（編輯：管中維）1130216