強檔推薦1 / 「家有囍事」重返大銀幕 重溫周星馳爆笑魔力

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每週上檔新片琳琅滿目，還在苦惱不知如何選擇嗎？中央社每週五推薦選片，期待讓影迷帶來美好的影廳體驗與爆米花時光。

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（中央社記者王心妤台北26日電）天氣冷颼颼，但好片和好劇不斷。即日起院線有講述貓王和妻子普莉西拉愛情故事的「貓王與我」（Priscilla），還有重溫周星馳爆笑魅力的經典港片「家有囍事」重映。

即日起全台上映的「貓王與我」故事描述還是青少女的普莉西拉（Priscilla）遇上已是搖滾天王的「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley），她看見這名巨星不為人知的一面，也展開一段戀曲。劇組在重現1960年代至1970年代場景花費許多苦心，同時製作飾演本片貓王的演員雅各艾洛迪（Jacob Elordi）版本的各種貓王周邊商品。

韓國爆笑動作片「金派特攻隊」上演市民捉拿詐騙集團的戲碼，電影改編自真實事件。女主角羅美蘭曾分享，看完劇本時一度不敢相信是改編真實事件，但因為事件本身就很有魅力，若拍成電影相信觀眾會感到很痛快。導演朴永珠更肯定羅美蘭的演技，把原型人物在困頓時仍不失幽默的形象演出來，讓片場氣氛十分輕鬆愉快。

另外，還有1990年代的香港片「家有囍事」也將重返大銀幕，讓觀眾重溫周星馳的爆笑魔力；2023年柏林影展評審團大獎銀熊獎的「野火蔓延時」（Afire）都是即日起上映。

串流平台部分，Disney+今天上架的「財閥X刑警」講述財閥少爺意外進入警察局重案組工作，靠著破案技巧跟「鈔能力」展開打擊犯罪的故事。

Netflix明天起則有「低谷醫生」，由韓星朴信惠和朴炯植隔10年再度攜手演出，講述2人就學時期曾是死對頭，卻在人生最低潮再相逢，並在對方身上尋得慰藉。（編輯：陳政偉）1130126