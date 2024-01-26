更多編輯台推薦新聞：
長榮機師擬罷工 機票團費可退嗎？不便險賠不賠？QA一次看
生活

長榮機師擬罷工 機票團費可退嗎？不便險賠不賠？QA一次看

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594
生活

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594

謝淑薇澳網混雙摘金成台灣第1人 台波組合破魔咒共創紀錄
運動

謝淑薇澳網混雙摘金成台灣第1人 台波組合破魔咒共創紀錄

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查
生活

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
首頁 / 娛樂

強檔推薦1 / 「家有囍事」重返大銀幕 重溫周星馳爆笑魔力

2024/1/26 18:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

每週上檔新片琳琅滿目，還在苦惱不知如何選擇嗎？中央社每週五推薦選片，期待讓影迷帶來美好的影廳體驗與爆米花時光。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北26日電）天氣冷颼颼，但好片和好劇不斷。即日起院線有講述貓王和妻子普莉西拉愛情故事的「貓王與我」（Priscilla），還有重溫周星馳爆笑魅力的經典港片「家有囍事」重映。

即日起全台上映的「貓王與我」故事描述還是青少女的普莉西拉（Priscilla）遇上已是搖滾天王的「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley），她看見這名巨星不為人知的一面，也展開一段戀曲。劇組在重現1960年代至1970年代場景花費許多苦心，同時製作飾演本片貓王的演員雅各艾洛迪（Jacob Elordi）版本的各種貓王周邊商品。

韓國爆笑動作片「金派特攻隊」上演市民捉拿詐騙集團的戲碼，電影改編自真實事件。女主角羅美蘭曾分享，看完劇本時一度不敢相信是改編真實事件，但因為事件本身就很有魅力，若拍成電影相信觀眾會感到很痛快。導演朴永珠更肯定羅美蘭的演技，把原型人物在困頓時仍不失幽默的形象演出來，讓片場氣氛十分輕鬆愉快。

另外，還有1990年代的香港片「家有囍事」也將重返大銀幕，讓觀眾重溫周星馳的爆笑魔力；2023年柏林影展評審團大獎銀熊獎的「野火蔓延時」（Afire）都是即日起上映。

串流平台部分，Disney+今天上架的「財閥X刑警」講述財閥少爺意外進入警察局重案組工作，靠著破案技巧跟「鈔能力」展開打擊犯罪的故事。

Netflix明天起則有「低谷醫生」，由韓星朴信惠和朴炯植隔10年再度攜手演出，講述2人就學時期曾是死對頭，卻在人生最低潮再相逢，並在對方身上尋得慰藉。（編輯：陳政偉）1130126

#周星馳
強檔推薦
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
強檔推薦2 / 「間諜家家酒」推劇場版 安妮亞出遊又闖禍
172.30.142.24