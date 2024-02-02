強檔推薦1 / 諜報片「阿蓋爾」腦洞大開 亨利卡維爾扮特務

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每週上檔新片琳琅滿目，還在苦惱不知如何選擇嗎？中央社每週五推薦選片，期待讓影迷帶來美好的影廳體驗與爆米花時光。

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）農曆春節倒數，準備好看片口袋名單，本週也有好劇好片先暖身。亨利卡維爾扮起幹練間諜特務，演出腦洞大開的諜報電影「機密特務：阿蓋爾」；串流則有臉紅心跳的輕喜劇「愛愛內含光」。

「機密特務：阿蓋爾」（Argylle）由「金牌特務」系列導演馬修范恩（Matthew Vaughn）執導新作，描述個性孤僻、低調的暢銷諜報小說家，有篇筆下虛構故事情節是關於一名機密特務阿蓋爾企圖破獲全球間諜組織的危險任務，竟意外呼應現實中的機密行動，讓安穩的居家生活從此被搞得天翻地覆。

全片除了亨利卡維爾（Henry Cavill）外，更邀到「侏羅紀世界」的布萊絲達拉斯霍華（Bryce Dallas Howard）詮釋小說家，歌手杜娃黎波（Dua Lipa）更軋上一角，扮演亨利卡維爾的死對頭，本片正在院線熱播。

為了經典日本漫畫「鬼太郎」原著作者水木茂誕辰100週年，特別推出的紀念電影「鬼太郎誕生：咯咯咯之謎」則將於7日獻映，帶領觀眾一探鬼太郎父親「眼珠老爹」的神祕過去，獻聲的資深聲優關俊彥更透露收到劇本時，就被視覺血腥又生動的畫風所震撼，展現別於過往的恐怖面向。

串流也有不少有趣的輕鬆影集，結合性愛話題、愛情和家庭的台劇「愛愛內含光」，集結詹子萱、柯震東、林哲熹、巫建和、夏于喬、馬志翔、苗可麗、洪都拉斯等演員強強聯手，臉紅心跳之際，也帶出不同年齡層遭遇的兩性與情感議題，即日全集已上架Netflix。

近期上檔的爆笑韓劇「財閥X刑警」則講述安普賢飾演的嬌生慣養財閥少爺，因一次失誤被迫到警察局重案組就職，沒想到一入職場就與組長朴智賢槓上。隨著少爺慢慢意識到身上責任，他開始學習利用與眾不同的破案技巧和雄厚「鈔能力」協助團隊順利破案，更與組長談起辦公室戀情，刺激又浪漫。（編輯：陳政偉）1130202