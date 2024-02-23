強檔推薦1 / 墜惡真相、夢想集中營等坎城得獎作上映 「沙丘2」228接力

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每週上檔新片琳琅滿目，還在苦惱不知如何選擇嗎？中央社每週五推薦選片，期待讓影迷帶來美好的影廳體驗與爆米花時光。

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（中央社記者王心妤台北23日電）下週院線、串流新片很精彩，動畫「鬼滅之刃：絆之奇蹟，邁向柱訓練」、坎城影展得獎片「墜惡真相」、「火上鍋」、「夢想集中營」即日起上映，「沙丘2」28日接力上映。

「鬼滅之刃」是日本漫畫家吾峠呼世晴的作品，描述主角炭治郎為了讓妹妹從鬼變回人類，踏上斬鬼之路，2016年開始連載後在全球受到歡迎。最新電影「絆之奇蹟，邁向柱訓練」以刀匠村為舞台，演出炭治郎與上弦之肆「半天狗」激戰故事。

本週還有3部在坎城影展獲得好評的電影上映，包括摘下2023年坎城影展金棕櫚大獎的「墜惡真相」（Anatomy of a Fall），故事描述德國作家桑德拉和丈夫塞繆爾和弱視的11歲兒子丹尼爾住在與世隔絕的小木屋，塞繆爾某天被發現死在屋外雪地，桑德拉成為被起訴的嫌疑人。

「火上鍋」讓越裔法籍導演陳英雄摘下坎城影展最佳導演獎，由茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）與班諾馬吉梅（Benoit Magimel）主演，本片邀請摘下14顆米其林星的法國大廚皮耶加尼葉（Pierre Gagnaire）擔任烹飪指導，讓電影更顯「美味」；還有摘下坎城影展評審團大獎夢想集中營（The Zone of Interest）。

28日上映的「沙丘2」由首部曲導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）繼續執導，首部曲2021年上映，全球賣破新台幣61億元。第2集除了演員「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）繼續演出辛蒂亞（Zendaya），還有金球獎影帝的奧斯汀巴特勒（Austin Butler）、「二代黑寡婦」弗洛倫斯佩悠（Florence Pugh）等，卡司相當華麗。

影音串流平台Netflix有「桃色辯護」 （Mea Culpa）、「Formula 1：飆速求生：第6季」 （Formula 1: Drive to Survive: Season 6）即日上映，「8級警戒2」（Code 8 Part II）、章魚魔爪中的美國：神祕組織調查檔案」 （American Conspiracy: The Octopus Murders）則於28日上映。（編輯：龍柏安）1130223