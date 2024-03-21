「銀翼殺手」演員艾莫特華許逝世 享壽88歲

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（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）美國喜劇演員艾莫特華許（M. Emmet Walsh）的經紀人今天表示，憑藉「血迷宮」和「銀翼殺手」等作品聞名的艾莫特華許與世長辭，享壽88歲。

美聯社報導，長期擔任艾莫特華許經紀人的約瑟夫（Sandy Joseph）說，艾莫特華許昨天因心臟驟停，在佛蒙特州聖奧爾本斯（St. Albans）一家醫院去世。

一臉木訥、體格魁梧的艾莫特華許經常扮演心懷叵測的老好人，就像他在美國名導柯恩兄弟（Coen brothers）1984年處女作「血迷宮」（Blood Simple）難得擔任主角時飾演的狡猾德州私家偵探。

影評人和影迷都很享受艾莫特華許出現在大銀幕上的時刻。

著名影評人艾伯特（Roger Ebert）曾說：「在哈利狄恩史丹頓（Harry Dean Stanton）或艾莫特華許擔任配角的電影中，沒有一部是糟糕到不行的。」

艾莫特華許在史提夫馬丁（Steve Martin）1979年經典喜劇「大笨蛋」（The Jerk）中扮演一名瘋狂的狙擊手，在1985年的「阿達記者擺烏龍」（Fletch）則飾演一名前列腺檢查醫生。1982年，艾莫特華許在雷利史考特（Ridley Scott）執導的科幻電影「銀翼殺手」（Blade Runner）中，飾演一名頑固的老警官。

艾莫特華許1969年慢慢開始在電影中露面，在「愛麗絲餐廳」（Alice’s Restaurant）中扮演一個小角色，直到近10年後，當他40多歲時才開始演出重要角色。他在1978年的「暗夜心聲」（Straight Time）取得突破，飾演一名自鳴得意、粗野的假釋官，接著在「血迷宮」罕見扮演主角。

艾莫特華許2017年受訪時說，「血迷宮」在紐約首映後，過了3、4天在洛杉磯上映，他當時看了內心驚嘆不已。「突然間，我的身價漲了5倍。我成了炙手可熱的演員。」

到了80多歲，艾莫特華許仍繼續從事演藝工作，最近出演了電視劇「神祐家族」（The Righteous Gemstones）和「美國舞男」（American Gigolo）。

艾莫特華許共演出100多部電影作品，其中包括雷恩強生（Rian Johnson）2019年的謀殺懸疑片「鋒迴路轉」（Knives Out），以及馬力歐范畢柏斯（Mario Van Peebles）今年上映的美國西部片「亡命之徒」（Outlaw Posse，暫譯）。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1130321