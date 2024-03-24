鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴

（中央社網站）滾石唱片24日在臉書發文表示，歌手鄭華娟21日早上過世，享壽60歲。鄭華娟創作出不少經典歌曲，歌手鄭怡、王新蓮、音樂人馬世芳及陳鎮川等紛紛在社群發文追憶悼念。

鄭怡在臉書發文寫下和鄭華娟相處點滴，並說她「喜歡自助旅行，嫁到了德國，也算是個傳奇女子，她是那個年代的文青歌手，皮膚白皙超有氣質，好似不食人間煙火的精靈」。鄭怡1991年發行的最後一張專輯演唱了鄭華娟創作的「天堂」，鄭怡說這首歌「影響了很多人，也成為我很重要的代表作」，並謝謝鄭華娟留下好多好美的作品。

曾和鄭華娟一同創作專輯「往天涯的盡頭單飛」的王新蓮在臉書貼文，分享和鄭華娟同台演唱的影片，也表示得知噩耗時「像被餵了一口無法下咽的食物，怎麼都吞不下去」。

馬世芳也在臉書貼文悼念，「她的熱情、開朗、幽默總能感染所有人，有她在的地方，總是充滿歡笑」，「謝謝她給過我們這麼多，也衷心祝願她的家人。希望他們知道：華娟的歌，曾經撫慰陪伴過千千萬萬人，以後也會長長久久傳唱下去」。馬世芳更在貼文附上2018年最後一次與鄭華娟見面、電台錄節目的側寫。

陳鎮川在臉書寫著：「還記得那年你給我聽這首歌（漂泊的心停泊在基隆港）的Demo的時候，我們又三八又感動的畫面。漂泊浪漫的妳，現在長停在白雲那端，請一定要快樂自在。」（編輯：簡莉庭）1130324