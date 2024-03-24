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音樂人鄭華娟辭世 張清芳張惠妹不捨悼念

2024/3/24 22:10（3/24 22:33 更新）
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影片來源：Timeless Music

（中央社記者王心妤台北24日電）60歲音樂人鄭華娟21日辭世，曾跟她合作的天后張惠妹今天不捨表示，「祈禱化為天使的她就像她的旋律一樣，自在飛翔。」歌后張清芳也回應，「回到天家，不再疼痛。」

鄭華娟除了推出個人音樂作品，也曾為張清芳打造「加州陽光」、Men's Talk，張惠妹也有「灰姑娘」、「寂寞保齡球」等歌曲。鄭華娟長年旅居德國，身分也包括作家，旅居德國期間出版過不少散文書籍。

影片來源：豐華唱片ForwardMusic

對於鄭華娟突然辭世，張清芳透過經紀人陳鎮川對中央社記者表示，「回到天家，不再疼痛，有一天我們會再相會唱一首～天堂。」張惠妹也透過經紀人回應，「非常驚訝，非常難過，祈禱化為天使的她就像她的旋律一樣，自在飛翔。」

歌手鄭怡在臉書表示，鄭華娟算是傳奇女子，皮膚白皙又有氣質，就像個不食人間煙火的精靈，「謝謝華娟留下好多好美的作品，沒有病痛去天堂當天使！」

歌手趙詠華也在臉書發文表示，「華娟姊姊好走，願妳走到妳想要的天堂。」（編輯：張雅淨）1130324

#張清芳
#趙詠華
#鄭怡
#張惠妹
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