英外交副大臣訪中 籲確保中企不規避對俄制裁

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（中央社記者陳韻聿倫敦25日專電）英國主責印太區域事務的外交副大臣屈維里安結束長達6天的中國與香港訪問。英國外交部表示，與中國副外長鄧勵會談期間，屈維里安呼籲應確保中國企業不規避對俄制裁、不向俄羅斯供應軍民兩用貨品及零組件。

屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）19日出訪北京、上海、天津、香港，期間在北京和香港分別與鄧勵和香港財經事務暨庫務局局長許正宇會晤。

這是2018年以來，首次有英國外交部副大臣級以上官員訪港。

英國外交部表示，屈維里安與鄧勵討論了英、中兩國作為聯合國安全理事會常任理事國有必要合作的全球議題。

屈維里安「鼓勵」中國運用影響力，防止中東局勢進一步升高、敦促俄羅斯結束對烏克蘭的非法侵略，包括有建設性地涉入國際間為促成公正和平所作各項努力，以及確保中國企業不規避對俄制裁。

在英中雙邊關係方面，屈維里安向中方表達英方關切議題，包括人權、「國家安全法」的實施以及壹傳媒集團創辦人黎智英等香港相關個案，並表明英方反對任何對英國民主制度的外來干預。

英國外交部表示，屈維里安向中方強調英國議會民主的重要性，以及英國將永遠秉持「國家安全第一」的原則。屈維里安敦促中方解除對英國國會議員及其他英國公民的制裁。

中國2021年以散布關於新疆人權侵害事件的「虛假訊息」為由，宣布制裁數名英國國會議員，其中有如今已進入政府任官的內政副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）、以及外交副大臣甘尼（Nus Ghani）。

另一方面，屈維里安也與鄧勵討論英中雙方有機會進一步合作的議題，包括人工智慧（AI）安全、貿易、國家發展、氣候變遷。

在香港，屈維里安就港區國安法2020年實施以來，香港的公民權利和自由加速惡化提出關切。

她也關切「黎智英案」及其他港區國安法案件、基本法23條立法，並提及在英港人社群關注的議題，包括港府以違反國安法為由通緝海外港人。

同時，屈維里安與許正宇就全球金融情勢、非法金融活動等雙邊可合作議題進行討論。

香港立法會3月三讀通過「維護國家安全條例草案」（即基本法23條立法草案），進一步壓縮香港自由民主。英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）近日首次明確指出，此立法恐不符國際人道法（IHL）。

港府積極尋求在香港境外落實國安法，曾於去年7月和12月通緝總計13名海外港人、每人懸賞100萬港幣，其中包括多名在英港人。對此，卡麥隆強調，港區國安法「在英國完全不具效力」。

英國未與中國簽訂引渡協議；2020年7月，隨著港區國安法生效實施，英國政府宣布「立即且無限期」中止與香港的引渡協議。卡麥隆說，作為「中英聯合聲明」共同簽署方，英國不會迴避對香港的責任。（編輯：周永捷）1130425