吳德榮：留意劇烈天氣 4/28晚降雨才會停歇

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（中央社記者余曉涵台北27日電）氣象專家吳德榮今天說，今明兩天滯留鋒面持續在台灣附近徘徊，各地有局部陣雨或雷雨，大氣不穩定，要留意劇烈天氣發生的可能性，要到明天晚上降雨才會停歇。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今明兩天滯留鋒持續在台灣附近徘徊，各地有局部陣雨或雷雨，大氣不穩定，應慎防「對流系統」，伴隨「雷擊、強風、瞬間大雨」等，小範圍「劇烈天氣」致災，當其能量耗盡或離開後，也會有空檔出現，明晚降雨停歇。

吳德榮指出，29日到30日上午滯留鋒北移，有較長的空檔；晴時多雲、氣溫升、午後近山區有局部短暫陣雨的機率。

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吳德榮說，30日下午起鋒面接近，5月1日及5月2日滯留鋒在台灣附近徘徊，為另一波不穩定、易有「中小尺度對流系統」發展的天氣，應持續觀察。5月3日、5月4日滯留鋒遠離，天氣好轉、午後近山區有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮指出，一般而言，中期模式或AI（人工智慧）模式，理論上皆無能力準確模擬「對流系統」的時、空變化，以致其所模擬的逐日雨量（為一波波對流系統累加的雨），常有很大的誤差，不宜直接參考，而必須使用「短期模式」的模擬，結合「即時預報」的過程，透過及時更新預報的手段，以彌補科技的不足。（編輯：李錫璋）1130427