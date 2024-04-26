吳德榮：26日至28日滯留鋒徘徊 各地留意劇烈天氣

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（中央社記者余曉涵台北26日電）氣象專家吳德榮今天說，今天到28日滯留鋒面持續在台灣附近徘徊，今明2天受到西南風增強，挾帶暖濕空氣，形成極不穩定的大氣，各地要留意劇烈天氣的發生。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天至28日滯留鋒面持續在台灣附近南北徘徊，今、明2天鋒面結構雖不紮實，但因西南風增強，挾帶暖濕空氣，形成極不穩定的大氣。

吳德榮說，各地有局部陣雨或雷雨，中小尺度對流系統發展的機率高，伴隨「雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等」小範圍「劇烈天氣」，應慎防其致災的可能，當其能量耗盡或離開時，也會有短暫空檔，28日晚間降雨漸歇。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，29日至30日上午滯留鋒北移，有較長的空檔；晴時多雲、氣溫升、午後近山區有局部短暫陣雨的機率。30日下午起至5月2日滯留鋒逐漸南移，並在台灣附近徘徊，為另一波不穩定、多雨的天氣。

5月3、4日滯留鋒遠離，天氣好轉、午後近山區有局部短暫陣雨的機率。吳德榮強調，一般而言，「中期模式」或AI（人工智慧）模式，理論上皆無能力準確模擬「中小尺度對流系統」的時、空變化，故其模擬的逐日累積降雨，因此常有很大的誤差，不宜直接參考，而必須使用「短期模式」的模擬，結合「即時預報」的過程，透過及時更新預報的手段，以彌補科技的不足；故在此期間，應特別注意最新的訊息。（編輯：李錫璋）1130426