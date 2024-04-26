更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
衛星影像揭俄羅斯貨輪在中國船廠維修 涉運送北韓軍火
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

吳德榮：26日至28日滯留鋒徘徊 各地留意劇烈天氣

2024/4/26 09:40（4/26 09:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為26日上午9時40分雷達合成回波圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
圖為26日上午9時40分雷達合成回波圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北26日電）氣象專家吳德榮今天說，今天到28日滯留鋒面持續在台灣附近徘徊，今明2天受到西南風增強，挾帶暖濕空氣，形成極不穩定的大氣，各地要留意劇烈天氣的發生。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天至28日滯留鋒面持續在台灣附近南北徘徊，今、明2天鋒面結構雖不紮實，但因西南風增強，挾帶暖濕空氣，形成極不穩定的大氣。

吳德榮說，各地有局部陣雨或雷雨，中小尺度對流系統發展的機率高，伴隨「雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等」小範圍「劇烈天氣」，應慎防其致災的可能，當其能量耗盡或離開時，也會有短暫空檔，28日晚間降雨漸歇。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，29日至30日上午滯留鋒北移，有較長的空檔；晴時多雲、氣溫升、午後近山區有局部短暫陣雨的機率。30日下午起至5月2日滯留鋒逐漸南移，並在台灣附近徘徊，為另一波不穩定、多雨的天氣。

5月3、4日滯留鋒遠離，天氣好轉、午後近山區有局部短暫陣雨的機率。吳德榮強調，一般而言，「中期模式」或AI（人工智慧）模式，理論上皆無能力準確模擬「中小尺度對流系統」的時、空變化，故其模擬的逐日累積降雨，因此常有很大的誤差，不宜直接參考，而必須使用「短期模式」的模擬，結合「即時預報」的過程，透過及時更新預報的手段，以彌補科技的不足；故在此期間，應特別注意最新的訊息。（編輯：李錫璋）1130426

#中央大學大氣科學系
#台灣
#吳德榮
延伸閱讀
連3天降雨 寶山與寶二水庫可增約360萬噸水量石門水庫降雨3天挹注 蓄水率回升至2成5東部外海凌晨連2地震 氣象署：與403花蓮地震無關台灣還有規模8強震？查核中心闢謠：不可能
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
天氣不穩定各地短延時強降雨 中南部提防豪大雨
172.30.142.75