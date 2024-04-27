四技二專統測登場 遇地震勿慌聽監試人員指示

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（中央社記者陳至中台北27日電）113學年度技專統一入學測驗今天登場，考生7.5萬餘人。測驗中心提醒考生，考試時遇地震勿驚慌，聽從監試人員指示，並切記手機要完全關機，發出「國家級警報」也算違規。

統測今天上午考「專業科目（二）」，下午考國文、英文。受到少子女化趨勢影響，今年度報名共7萬5666人，較112學年度減少5000餘人，再寫新低紀錄。

近日地震頻繁，技專校院入學測驗中心近日發布「因應地震狀況處理3原則」，依照地震強度區分為「繼續考試」、「就地掩蔽」、「緊急疏散」3種情況，由考場分區主任決定處理方式，考生配合監試人員指示行動。

第一種狀況是地震輕微，試場沒有危險、倒塌之虞，監試人員會維持試場秩序，讓考生繼續考試。

第二種狀況是搖晃劇烈，監試人員將指示考生將試題本、答案卡、答案卷放在桌上，雙臂保護頭頸，在原試場「就地掩蔽」，過程不可互相交談。地震結束後繼續考試，受中斷影響的部分將延長該節考試時間。

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第三種狀況是地震嚴重，有牆壁或樑柱變形、倒塌之虞，分區試務辦公室會廣播宣布「本節暫停考試、考生請緊急疏散，並請注意後續廣播說明」，此時考生須配合監試人員指示，疏散到安全區域。後續招生補救措施將統一公告通知。

測驗中心也提到，地震發生時，如縣市政府所在地震度達5級以上，即會針對震度4級以上地區擁有4G手機的民眾發送地震警報訊息。但考試期間，為避免手機因示警訊息發出聲響造成違反試場規則，請考生勿隨身攜帶手機進入試場。（編輯：李錫璋）1130427