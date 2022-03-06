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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭14/300

俄羅斯各地出現反戰抗議 逾1700人被捕

2022/3/6 20:52（3/7 00:12 更新）
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俄羅斯各地6日出現反戰示威，逾1754人被捕。圖為反戰民眾2日在聖彼得堡示威遭逮。（美聯社）
俄羅斯各地6日出現反戰示威，逾1754人被捕。圖為反戰民眾2日在聖彼得堡示威遭逮。（美聯社）
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（中央社倫敦6日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭，根據獨立的俄國抗議活動查核機構OVD-Info，今天已有超過1754人在全俄44座城市的反戰抗議中被捕。

OVD-Info指出，包括俄國太平洋港口城市海參崴（Vladivostok）、西伯利亞的伊爾庫次克市（Irkutsk）都有抗議民眾被拘留。反對派人士上傳了其他城市的抗議影片。

路透社無法獨立驗證上述訊息，也無法聯繫上海參崴或伊爾庫次克市的警局發言人，或是俄國內政部。

內政部昨天警告，任何人若企圖舉行未經批准的抗議，都將遭到阻止並追究責任。

社群媒體上一段影片顯示，有抗議者在遠東城市哈巴羅夫斯克（Khabarovsk）一座廣場上大喊：「不要戰爭，你怎麼不覺得可恥。」兩名警察接著現身逮捕他。

哈巴羅夫斯克市警方還用擴音器告訴一小群抗議者：「敬愛的市民，你參加的公開活動未經批准。我們要求你們解散。」

路透社無法獨立驗證上述內容是否屬實。

克里姆林宮的批評者納瓦尼（Alexei Navalny）人在獄中，仍呼籲俄國和全球各地民眾於今天發動抗議，反對俄軍2月24日起對烏克蘭的侵略行徑。

社群媒體上也有影片顯示，中亞國家哈薩克最大城市阿拉木圖（Almaty）出現約2000人參與反戰抗議，路透社無法獨立驗證貼文的真實性。

當地民眾高喊「不要戰爭」、「蒲亭是笨蛋」等口號，一邊揮舞烏克蘭國旗。集會廣場上一尊列寧像的手上被放置藍黃色氣球。

納瓦尼4日表示：「因為蒲亭，現在俄國對很多人來說代表戰爭。這樣不對：攻擊烏克蘭的是蒲亭，不是俄國。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110306

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