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教召新制1/19

新制教召第3天 步兵加強戰傷急救訓練

2022/3/7 20:32（3/7 20:46 更新）
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新制教召第3天，召員進行81迫擊砲複訓。（軍聞社提供）中央社記者王慶剛傳真 111年3月7日
新制教召第3天，召員進行81迫擊砲複訓。（軍聞社提供）中央社記者王慶剛傳真 111年3月7日
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（中央社記者王慶剛台北7日電）新制教召進入第3天，陸軍第6軍團步兵第206旅加強「戰傷急救」訓練，教學「止血法」、「繃帶術」等項目，讓召員熟稔處置流程及急救作為。

根據軍聞社報導，陸軍第6軍團步兵第206旅除了持續加強召員編制武器「專長複訓」課程外，並進行「戰傷急救」訓練，區分「緊急救護技術」、「止血法」、「繃帶術」、「固定術」等課目，藉教官講解、分組實作、訓後合格簽證方式，使召員熟稔處置流程及急救作為。

陸軍第6軍團指出，戰傷急救訓練的目的，在使人員模擬於敵火下作業情況，並藉由緊急救護處置，透過自救互救方式提高存活率，維護部隊戰鬥持續力。

陸軍第6軍團強調，戰傷急救訓練不僅能建立召員基礎救護觀念，使同袍在需要時可獲得即時協處，亦可從中培養互助合作、冷靜判斷的應處能力，確保團隊戰力完整。

海軍陸戰隊新兵訓練中心後備旅步1營今天則安排召員進行各項編制武器專長複訓，以熟稔武器操作要領，強化後備部隊戰力。

軍聞社表示，海軍陸戰隊新兵訓練中心後備旅步1營召員上午進行「專長複訓」課程，召員分別操作81迫擊砲、120迫擊砲、T85榴彈槍、65K2步槍及T74排用機槍等各項編制武器訓練，透由各級幹部原則講解、分組輪訓及實務實作等訓練方式，讓召員熟稔個人戰技，維持後備軍人戰鬥能量。

擔任召訓幹部的班長柯上士表示，這次的訓練時間增加，訓練內容也同時有加強，許多人退伍沒多久就回來接受教召訓練，所以召員在個人戰技方面較容易上手，較容易達到訓練的目標；教召員因為是從外面職場的環境返回熟悉訓練，因此召訓幹部也必須要多注意召員的心緒問題，包含召員的工作與家庭因素，都有可能影響召員的訓練表現，多面向留心並靈活提出因應措施，才能提高整體成效。（編輯：林興盟）1110307

新制教召第3天，陸軍第6軍團步兵第206旅加強「戰傷急救」訓練，召員學習三角巾包紮。（軍聞社提供）中央社記者王慶剛傳真 111年3月7日
新制教召第3天，陸軍第6軍團步兵第206旅加強「戰傷急救」訓練，召員學習三角巾包紮。（軍聞社提供）中央社記者王慶剛傳真 111年3月7日
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