舊制教召員怨裝備非全新 陸軍：訓期短撥發堪品

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（中央社記者游凱翔台北27日電）有舊制教召受召人員抱怨未獲撥全新裝備及課程設計，陸軍今天表示，相較新制14天教召，舊制的時間較短為5至7天，在訓練效益考量下，服裝等項目以堪品撥發，呼籲全民支持，共同提升國家戰力。

陸軍司令部上午告訴中央社記者，網傳參與舊制教育召集的某名召員在專科學校受召後，發表「政府眼中的教召VS真的教召」文章，抱怨課程設計、未獲撥全新裝備等以偏概全內容，顯對教召有誤解，為避免錯誤言論影響視聽，貽笑國際，損及國家及軍譽，陸軍發表4點說明。

陸軍指出，舊制5至7天後備教召訓練時間較短，在訓練效益及撙節公帑考量下，所有經理品（公發頭盔、水壺等）、迷彩服裝及膠鞋均嚴格品質把關，以堪品撥發人員使用，訓練期間有損壞立即更換，訓後立即收繳、清潔並完成消毒。

至於今年首度實驗的新制14天教召，陸軍說，依「常後一致」要求驗證戰術作為與戰場防護效能，所撥發的裝備在解召後，除水囊及膠鞋由訓員攜回，其餘品項繳回清潔檢整妥善再運用。

陸軍表示，依國防部規範，此次接訓單位各級幹部實施手槍射擊15發，步槍射擊21發，排用機槍射擊33發，均全數按訓練計畫執行完畢。專校該梯次施訓期間，淡水地區均為雷雨天候，機槍射擊、22公里行軍受到影響，基於安全考量，課程修正為分組實施「射擊預習」及「機械訓練」課程替代。

陸軍說明，陸軍專科學校在召訓全程依模式化課表，實施課程整備，落實專業訓練，協助召員恢復專業職能；並秉持同袍精神，落實照顧，全體幹部盡心盡力，經解召前實施問卷及座談，獲接近9成滿意度。

陸軍強調，將以審慎與嚴謹態度，完成召訓各項整備工作，就法令規定、生活照顧及訓練規劃整體滿意度，均獲召員高度認同，感謝民眾對國軍教召工作關注與討論，將持續完備各項召訓整備，落實後備軍人「保家、保產、保鄉」理念，達「立即動員、立即作戰」目標，籲請全民支持，共同提升國家戰力。（編輯：謝佳珍）1110427