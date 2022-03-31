立院初審通過 後備軍人接受教召5次發放獎金

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（中央社記者游凱翔台北31日電）因應中國軍事威脅，國防部推動新制教育召集，立法院外交及國防委員會今初審通過「後備軍人召集優待條例草案」，明定民眾接受教召，並完成訓練達5次者，自第5次起每次完成訓練將發放召集獎金。

不過，針對如何照顧自營業者、日薪者接受教育召集營業損失，第1條、第8條關鍵條文無共識，全案交由黨團協商。

為強化後備戰力，國防部推動為期14天新制教召，並於今天第1季至第3季試行、第4季檢討。新制教召除了有別過往在營區報到，而是在戶籍地守備範圍報到並受訓外，軍方也新增野營、行軍等課目，並提高實彈射擊發數，確保達「常後一體」目標，讓後備部隊在戰時協助常備部隊。

不過，也因為教召天數從過去5天至7天增加至14天，資方與勞方或自營業者，均面臨人力、薪資與生計等問題，為確保企業營運順暢與照顧民眾，國防部草擬「後備軍人召集優待條例草案」，立法院外交及國防委員會今天下午初審通過，但第1條、第8條關鍵條文保留黨團協商。

立法院外交及國防委員會召委羅致政會後受訪表示，可以看得出來所有立委都很支持這項草案，且都贊成應照顧受召人員，其條文重點主要是針對雇主，包括給員工公假與薪資，但為減少雇主負擔，政府在稅負上有所減免；政府也給予受召人員國軍醫院免掛號費、教召5次以上獎金鼓勵、國軍英雄館住宿優惠，甚至照國防部的說法，召集津貼也調增。

羅致政強調，看得出來這是跨黨派共識，只不過有立委認為應給予更多照顧，因此保留第1條、第8條關鍵條文。

羅致政進一步解釋，不同於上班族接受教召期間仍有薪水可領，因此這兩條文主要針對自營業者、日薪者，因為他們一但接受教召就沒有薪資收入，因此希望能照顧到這類民眾，但也涉及政府需要更多財政支出；不過，國防部也提到可用免召、緩召方式進行，只不過部分立委認為應提出更實質照顧方式，因此保留黨團協商處理。

另外，草案第4條中刊載，若教召達第5次將發放獎金，但民眾黨立委張其祿在會中指出，根據統計，被教召4次的民眾僅約780人，是否可能實際到第5次時，實際人數不到百人。

羅致政指出，此條文目的是為了獎勵，因為適用者並不多，也因為接受這麼多次的教召並非民眾義務，因此才訂定獎勵措施。

後備軍人召集優待條例草案，第1條為「為保障後備軍人接受集之相關權益，增加後備軍人召集期間優惠及福利措施，並減少召集期間對機關（構）、事業單位、學校、法人、團體營運之衝擊，特制定本條例」。

第4條第1項為「後備軍人志願參加教育召集、接受教育召集或臨時召集入營，並完成訓練合計達五次者，自第五次起，每次完成訓練後，應由召訓機關或部隊發給召集獎金」。

第8條第1項為「機關（構）、事業單位、學校、法人、團體給付員工依前條規定請假期間之薪資，得就該薪資金額之百分之一百五十，自申報當年度所得稅之所得額中減除。但該薪資金額已使用其他法律規定之租稅優惠者，不適用之」，第3項為「第一項租稅優惠實施，年限為八年；其年限屆期前半年，行政院得視情況延長一次，並以八年為限」。（編輯：蘇志宗）1110331