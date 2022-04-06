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教召新制1/52

國防部：教召人員若疑似症狀 檢附文件辦理免召

2022/4/6 13:55（4/6 14:37 更新）
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國防部6日表示，若有疑似症狀者，檢附佐證文件傳真至縣市後備指揮部，就可辦理免召。圖為3月陸軍第八軍團砲兵營在台南進行14天教召訓練。（中央社檔案照片）
國防部6日表示，若有疑似症狀者，檢附佐證文件傳真至縣市後備指揮部，就可辦理免召。圖為3月陸軍第八軍團砲兵營在台南進行14天教召訓練。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北6日電）疫情升溫，新舊制教育召集人員是否暫停。國防部今天表示，依照現行規定將從寬認定，若有疑似症狀者，檢附佐證文件傳真至縣市後備指揮部，就可辦理免召。

國防部下午告訴中央社記者，新舊制教育召集在報到前採從寬認定，若具有疑似症狀者檢附佐證文件，傳真至縣市後備指揮部即可辦理免召；另外，報到時全員快篩，若有陽性或有症狀者，立即送醫複驗並解除召集。

針對常備部隊的防疫政策，國防部表示，各單位接獲個案通知後，就依程序啟動防疫機制，匡列可能的接觸者並實施核酸（PCR）檢測，同步進行營區消毒、疫調、分流、區隔管理等作業，並持續監測與掌握人員健康狀況。

國防部說，鑑於社區感染風險遽增，除持續依中央及地方衛生局各項防疫指引與要求，落實防疫作為與整備，同時也強化休假及入營前篩檢機制，針對特定人員及高風險場域等進行入營篩檢作業，確實維持國軍整體戰力。（編輯：謝佳珍）1110406

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