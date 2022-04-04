國防院：國軍形象越好 民眾支持新制教召比例就高

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（中央社記者游凱翔台北4日電）為強化後備戰力，國軍推動新制教召，國防安全研究院指出，民眾過去認知教召只是做樣子，但根據民調，國軍形象越好，民眾對國軍就越有信心，支持新制教召比例就高，因此精進國軍形象與紮實訓練有必要。

國防部智庫、國防安全研究院3月25日發布最新一期「國防安全雙週報」，中共政軍所研究員李冠成以「從民調談如何強化民眾對『新制教召』的支持」為題，撰文分析新舊制教召差異及強化方式。

李冠成指出，透過民調詢問「請問您支不支持國軍增加『教召』頻率和天數」來探測受訪民眾對「新制教召」支持態度，總體而言，超過六成受訪民眾支持國軍推動「新制教召」，且透過民調進一步發現，民眾「威脅感知」、對國軍的印象及對國軍部隊訓練的信心才是影響新制教召支持態度的關鍵因素。

李冠成表示，國軍首次實施「新制教召」適逢俄烏戰爭爆發，烏克蘭與台灣雖分處歐洲大陸和西太平洋，但無論是地緣戰略地位或國內政治競爭等條件上皆有相似性，因此俄羅斯入侵烏克蘭經常被延伸為中國是否會武力進犯台灣。

他提到，儘管烏克蘭局勢不能直接類比台灣，但俄烏戰爭確實在台灣引發許多有關中國入侵可能性與台灣軍事準備程度的討論。加上民調發現「威脅感知」是影響民眾支持「新制教召」因素，因此不排除俄烏戰爭有提升民眾支持「新制教召」的短期效果。

針對如何強化新制教召，李冠成認為，國軍最為人所詬病的問題之一是表面功夫，在一般民眾過去認知裡，教召往往只是做做樣子，只求人員到齊、平安解召，其他一律不管，久而久之，就覺得教召根本是在浪費時間，這種虛應故事的教召當然無法獲得人民支持。

但他提到，如果教召訓練可以讓召員熟悉戰場的環境、熟練武器操作與求生技能，一旦戰爭真的爆發，即使不上戰場也懂得如何自保求生， 那麼教召對一般人的效用就另當別論。

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李冠成最後表示，事實上根據民調，當民眾對國軍印象越好、對國軍部隊訓練越有信心，其支持新制教召的比例就越高。換言之，長期而言要進一步提升民眾對教召支持，精進國軍形象與紮實訓練有其必要。

李冠成補充，本文使用資料來自「台灣民眾對國防政策的看法網路調查」。該調查是國防安全研究院委託國立政治大學選舉研究中心執行的網路民調，調查對象是台灣年滿20歲以上成年人，執行時間為2021年11月15日至11月30日，總計完成1520份成功樣本，排除填答時間過短（3分鐘以內）及偵錯題回答錯誤樣本後，實際分析個案數為1498份。（編輯：趙蔚蘭）1110404