首次教召遇上演習 後備軍人：緊張難免有備無患

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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）國軍漢光38號實兵演習，第五作戰區上午在苗栗縣後龍鎮實施「後備部隊灘岸阻絕設置」演練，部分召員首次接觸教召就遇上演習，緊張在所難免，但認為有助提升後備軍人戰力。

配合國軍漢光38號實兵演習，國防部發布「同心32號」演習動員召集令，陸軍302旅現役軍官率領14天新制教召部隊約70人，上午在苗栗縣後龍鎮白沙屯安檢岸灘實施「後備部隊灘岸阻絕設置」演練。

302旅中尉連長盧季威接受媒體聯訪表示，他的主要任務是協同幹部帶領召員，一起接受14天教召演練，大部分召員都是退伍後久未接觸軍事事務，這次回來重新熟悉武器及戰術運用；今天課程主要為螺旋樁、鋼刺蝟、油桶爆裂物和四線柵設置，讓召員迅速了解如何設置灘岸阻絕設施，以阻擋或拖延敵軍搶灘。

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身為現役軍官，盧季威說他是第1次接觸教召，便遇上同心演習任務，雖然在海邊操演天氣非常炎熱，過程中難免出現有人身體不適，醫療團隊會立即介入協處，幹部也持續叮嚀召員多補充水分，有不適狀況立即反映，對於能夠帶領所屬幹部，在召員配合下，不畏酷熱天氣共同完成這次演習，提升後備軍人戰力，感到非常光榮。

作戰士盧揚昇指出，退伍後首次接受教召，「有點興奮，也難免比較緊張」，但總是有備無患，萬一將來發生戰事才知道如何應對。（編輯：方沛清）1110726