吳斯懷將進外交國防委員會 邱國正：沒有任何顧慮

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台獨聯盟等團體4日在立法院群賢樓前舉行「中共同路人 吳斯懷滾蛋」記者會，對國民黨立委吳斯懷將進入立法院外交及國防委員會表達抗議與不滿。中央社記者謝佳璋攝 111年3月4日

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（中央社記者郭建伸台北4日電）國民黨立委吳斯懷將進入外交及國防委員會，媒體今天詢問國防部長邱國正是否有疑慮。邱國正表示，吳斯懷以前在軍中是老長官也是學長，行事風格很清楚，也是謹守份際的人，他沒有任何顧慮，彼此會好好合作。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌提出施政方針及施政報告並備質詢。邱國正在會前接受媒體訪問。

國民黨不分區立委吳斯懷如願進入外交及國防委員會，但吳斯懷擔任立委前，曾經前往中國參加中共孫中山紀念活動，在台下聽中國共產黨中央委員會總書記習近平致詞，立場引發外界質疑。

媒體今天詢問邱國正，是否對吳斯懷改進入外交及國防委員會有疑慮。

邱國正表示，吳斯懷以前在軍中是老長官也是學長，行事風格很清楚，也是謹守份際的人，他沒有任何顧慮，會與其他立委一樣好好合作。

媒體詢問，國防部如何評估雄昇飛彈和雄三飛彈量產。

邱國正表示，對台澎防衛作戰有利，政府都會盡力研發，至於數量和性能，會與專業人員討論，但不會對外表示。

媒體詢問，目前是否走向飛彈數量增加，成為「刺蝟台灣」。邱國正僅表示，台灣本來就要防衛固守，若有利防衛當然要考量數量及未來運行。

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媒體也詢問，是否掌握中共軍艦在蘭嶼外海行動。邱國正表示，國軍從早到晚都在監控台灣周邊海空域，但不能動不動發布，搞得雞飛狗跳；國防部會承擔壓力並且應對，不會隱而不報，但也不會信口開河。

媒體追問，國防部是否討論將義務役兵役恢復成2年。邱國正僅表示，各種議題都可以討論，募兵、徵兵併行，台灣面臨少子化問題會有另一番考量，目前都還在研議。（編輯：蘇龍麒）1110304